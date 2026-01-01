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Киноафиша Фильмы Капитан папочка

Капитан папочка

, 2017
Captain Dad
США / триллер / 18+

В ролях

Майкл Сера
Майкл Сера
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Джек Килмер
Джек Килмер
Oliver
Режиссер Себастьян Сильва
Сценарист Себастьян Сильва
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2017
Другие названия
Captain Dad

Рейтинг фильма

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