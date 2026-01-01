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Капитан папочка
Капитан папочка
, 2017
Captain Dad
США / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Майкл Сера
Уилл Феррелл
Кэтрин Кинер
Джек Килмер
Oliver
Режиссер
Себастьян Сильва
Сценарист
Себастьян Сильва
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2017
Другие названия
Captain Dad
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