Звездная роль Оскара Айзека, за которую он получил «Золотой глобус» в категории «Лучший актер». «Покажи мне героя» рассказывает историю политика и социального деятеля Ника Васиско в псевдодокументальной стилистике канала HBO. Внезапно мужчина побеждает на выборах главы городского совета Йонкерса. Сама идея баллотироваться в мэры казалось какой-то сюрреалистичной, поэтому Васиско никогда не думал, что это возможно. Но радовался он недолго, потому что как политик оказался прижат со всех сторон, а все его планы вышли провальными.