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Постер к сериалу Покажите мне героя
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Покажите мне героя
Покажите мне героя (2015 - 2015) Show Me a Hero 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Звездная роль Оскара Айзека, за которую он получил «Золотой глобус» в категории «Лучший актер». «Покажи мне героя» рассказывает историю политика и социального деятеля Ника Васиско в псевдодокументальной стилистике канала HBO. Внезапно мужчина побеждает на выборах главы городского совета Йонкерса. Сама идея баллотироваться в мэры казалось какой-то сюрреалистичной, поэтому Васиско никогда не думал, что это возможно. Но радовался он недолго, потому что как политик оказался прижат со всех сторон, а все его планы вышли провальными.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Vinni Restiano
Альфред Молина
Альфред Молина Henry J. Spallone
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши Angelo R. Martinelli
Оскар Айзек
Оскар Айзек Nick Wasicsko
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Покажите мне героя - Сезон 1 Сезон 1
2015, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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