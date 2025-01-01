Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кира Седжвик
Награды
Награды и номинации Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кира Седжвик
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Эту сцену в «Двух крепостях» Джексон вырезал с большим сожалением: в ней Леголас показал себя с другой стороны
Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак
После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667