Странный дом: на что променял элитную квартиру Соловец из «Улиц разбитых фонарей»

Актер Александр Половцев, известный по роли полковника Соловца из сериала «Улицы разбитых фонарей», отказался от своей элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Не так давно он перебрался в новый загородный дом вместе со своей семьей.

Пока Половцев еще не привык к новому жилищу. Он признался, что ему ближе городская суета, потому что рядом метро, кафе и прочая инфраструктура. Но пыль, грязь и извечная суета Питера сделали свое черное дело, и в конце концов артист отдал предпочтение свежему загородному воздуху.

Также, по словам актера, он переехал ради своих маленьких детей Андрея и Яны, которым мало пространства в питерской квартире. К слову, новый дом Половцева — это очень необычный вид загородного кирпичного жилья. Он представляет собой «микс» из квартиры и коттеджа. Своеобразность дома отметили ведущие программы «Загородный».

65-летний Александр Половцев женился на своей нынешней супруге Эсане Муратовой несколько лет назад. Ради нее актер бросил первую жену Юлию Соболевскую, с которой прожил больше 20 лет.