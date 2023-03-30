Сложно устоять: как выглядит официантка, к которой ушел от жены Соловец из «Улиц разбитых фонарей»

Александр Половцев был во многом похож на своего героя Соловца — примерного семьянина из «Улиц разбитый фонарей». Для поклонников стало шоком, что после 25 лет брака он решился оставить супругу Юлию Соболевскую ради молодой официантки.

32-летнюю девушку зовут Эсана Муратова. Она моложе артиста на 23 года. Александр Половцев познакомился с ней в кафе и пригласил на концерт. Полгода влюбленные встречались тайно, после чего актер набрался смелости и попросил у жены развод.

Соцсети Эсаны ломятся от комплиментов. Глядя на ее фотографии, становится ясно, почему артист не мог устоять. У девушки потрясающая фигура, длинные ноги и завораживающие зеленые глаза. Стройная и загорелая пассия Половцева любит баловать подписчиков кокетливыми фотографиями в нижнем белье и купальниках. А обнаженное фото в ванне и вовсе произвело фурор.

На нем избранница актера, закрыв глаза, позирует во время принятия водных процедур. На лице у Эсаны — эффектный макияж. Деликатные части тела укрыты от любопытных глаз хлопьями пены.