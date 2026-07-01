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Постер фильма Sia: Nostalgic for The Present
Киноафиша Фильмы Sia: Nostalgic for The Present

Sia: Nostalgic for The Present

, 2026
Sia: Nostalgic for the Present
музыка
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Постер фильма Sia: Nostalgic for The Present
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В ролях

Сиа
Сиа
Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер
Nick Lanzisera
Stephanie Mincone
Wyatt Rocker
Пол Дано
Пол Дано
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Тиг Нотаро
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Nicholas Lanziesera
Режиссер Daniel Askill, Сиа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 июля 2026
Дата выхода
23 июля 2026 Бразилия
23 июля 2026 Великобритания
23 июля 2026 Германия
23 июля 2026 Ирландия PG
23 июля 2026 Польша
23 июля 2026 Чехия
Производство Monkey Puzzle Productions
Другие названия
Sia: Nostalgic for the Present

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