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Sia: Nostalgic for The Present
Sia: Nostalgic for The Present
, 2026
Sia: Nostalgic for the Present
музыка
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Сиа
Мэдди Зиглер
Nick Lanzisera
Stephanie Mincone
Wyatt Rocker
Пол Дано
Габи Хоффманн
Бен Мендельсон
Тиг Нотаро
Кристен Уиг
Nicholas Lanziesera
Режиссер
Daniel Askill
,
Сиа
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
23 июля 2026
Дата выхода
23 июля 2026
Бразилия
23 июля 2026
Великобритания
23 июля 2026
Германия
23 июля 2026
Ирландия
PG
23 июля 2026
Польша
23 июля 2026
Чехия
Производство
Monkey Puzzle Productions
Другие названия
Sia: Nostalgic for the Present
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