Персоны
Билл Хейдер
Награды
Награды и номинации Билла Хейдера
Bill Hader
Награды и номинации Билла Хейдера
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
