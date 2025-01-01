Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Морена Баккарин Награды

Награды и номинации Морены Баккарин

Morena Baccarin
Награды и номинации Морены Баккарин
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
Галадриэль вручила членам Братства кольца не просто брошки: в книгах Толкина они даже спасали жизни
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана
Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше