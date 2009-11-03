Когда мир в очередной раз пробудился поутру, многие люди заметили, что над Землей воспарили космические экипажи. Прибывшие заявили, что они не собираются нападать на землян. Наоборот, у них есть дары в виде медицинских открытий и технологических новаций. Они заверяют, что не причинят вреда, но обманывают наивных жителей земных городов. Правда, большая часть людей убеждена, что чужаки появились здесь как раз в тот момент, когда в них испытывали нужду. Люди готовы принять их помощь, не задумываясь о последствиях.