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Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Постер сериала Vизитеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
14 постеров
Киноафиша Сериалы Vизитеры

Vизитеры (2009 - 2011)

V 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 15 часов 46 минут

О чем сериал

Когда мир в очередной раз пробудился поутру, многие люди заметили, что над Землей воспарили космические экипажи. Прибывшие заявили, что они не собираются нападать на землян. Наоборот, у них есть дары в виде медицинских открытий и технологических новаций. Они заверяют, что не причинят вреда, но обманывают наивных жителей земных городов. Правда, большая часть людей убеждена, что чужаки появились здесь как раз в тот момент, когда в них испытывали нужду. Люди готовы принять их помощь, не задумываясь о последствиях.

В ролях
В ролях
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Кристофер Шайр
Скотт Вульф
Скотт Вульф
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
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Сезоны
Vизитеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 12 эпизодов
 
Vизитеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:27
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
Сан-Саныч Профессор 29 марта 2025, 20:39
Один раз посмотреть стоить однозначно - актуально и поучительно для технократов и современной доверчивой молодежи. Второй раз смотреть явно не стоит,… Читать дальше…
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