Эллен Берстин
Награды
Награды и номинации Эллен Берстин
Ellen Burstyn
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эллен Берстин
Оскар 1975
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2001
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1981
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1979
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1974
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1972
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая женская роль
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2024
Liberatum Pioneer Award
Победитель
Liberatum Pioneer Award
Победитель
Берлинале 1988
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
