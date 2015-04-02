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Зимний путь. Трейлер
Зимний путь. Трейлер
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Дата публикации: 26 ноября 2013
Зимний путь
– Студент вокального отделения Эрик, одаренный певец, готовится к музыкальному конкурсу, на котором он должен исполнить песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Действие истории разворачивается в зимней Москве за три дня до конкурса…
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DenisStepanov
2 апреля 2015, 12:51
Ходили на фильм большой компанией однокурсников, - мы все в ШОКЕ! Обсуждали фильм еще два часа после фильма в ресторане))) Услышали о нем хорошие отзывы по Телеканалу ДОЖДЬ. Но от российского кино такого не ожидал никто! Это за гранью хорошего кино, - это ШЕДЕВР!
Огромное СПАСИБО режиссеру и всем, всем актерам!!! Вы просто умницы снять такой глубокий и качественный фильм. Каждая сцена, это просто что то! Особенно хотелось бы отметить сцены когда делают укол лекарств больной маме, всего за минуту без слов показать волнение матери за сына - это что-то, сцену в подземном переходе, игра главного героя это Оскар, сцену конкурса в консерватории, да все не перечислить... Рекомендуем всем кто еще не разучился думать, чувствовать и жить. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо всей команде сделавшей такой качественный кинопродукт! Ждем от Вас новых работ!
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2014 - 02:16:28):
✊ Ну а я так думал ты как бы ратуешь ЛГБТ сообщество??✌️ Там Путин им не разрешает
"пекаться" где попало✊ Типа почти так же грустно как Пуси Райт, только грустнее✊ ✊ Фильм то смотрел?
2 апреля 2015, 12:51
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DenisStepanov
2 апреля 2015, 12:51
А вы вообще тут про Путина и ЛГТБ сообщество или о фильме о самом??
Фильм то смотрел??))
2 апреля 2015, 12:51
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Огромное СПАСИБО режиссеру и всем, всем актерам!!! Вы просто умницы снять такой глубокий и качественный фильм. Каждая сцена, это просто что то! Особенно хотелось бы отметить сцены когда делают укол лекарств больной маме, всего за минуту без слов показать волнение матери за сына - это что-то, сцену в подземном переходе, игра главного героя это Оскар, сцену конкурса в консерватории, да все не перечислить... Рекомендуем всем кто еще не разучился думать, чувствовать и жить. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо всей команде сделавшей такой качественный кинопродукт! Ждем от Вас новых работ!
✊ Ну а я так думал ты как бы ратуешь ЛГБТ сообщество??✌️ Там Путин им не разрешает
"пекаться" где попало✊ Типа почти так же грустно как Пуси Райт, только грустнее✊ ✊ Фильм то смотрел?
Фильм то смотрел??))
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