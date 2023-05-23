«С открытыми глазами»: вышел трейлер финальной серии «Наследников»

Стриминговый сервис Max представил трейлер финального эпизода сериала «Наследники». Главные роли в заключительной серии исполнили Александр Скарсгард («Варяг»), Джереми Стронг («Джентльмены»), Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех») и Сара Снук («Фрагменты женщины»).

Ролик начинается с кадров, в которых дети Логана Роя (Брайан Кокс) горюют о смерти своего отца. Кендалл (Стронг) говорит Роману (Калкин) и Шив (Снук), что они должны оставаться вместе, чтобы сохранить власть над семейной компанией. Если же они продолжат противостоять друг другу, Лукас Матссон (Скарсгард) быстро захватит их бизнес: соперник Роев заявляет, что готов использовать грязные и жестокие трюки, чтобы расширить свои активы.

Тем временем Роман все хуже сдерживает свои эмоции и становится крайне непредсказуемым, а Шив разрабатывает план, который позволит ей выйти из битвы победительницей без чужой помощи. Однако в последующих сценах дети Логана прибывают в смятении от сложившейся ситуации и понятия не имеют, что им делать без руководства отца. Судя по всему, последняя серия шоу будет наполнена множеством драматических моментов и неожиданных поворотов.

Премьера заключительной серии «Наследников» состоится на Max в это воскресенье, 28 мая. Позже эпизод также выйдет на российских цифровых платформах.