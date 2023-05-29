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Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco?

29 мая 2023 14:30
Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco?

Рассказываем, чем закончилась главная семейная драма современности.

Внимание! Новость содержит спойлеры.

Вчера, 28 мая, на телеканале HBO состоялась премьера заключительного эпизода сериала «Наследники», получившего название With Open Eyes («С открытыми глазами»).

В кульминационной сцене эпизода совет директоров Waystar Royco собирается для того, чтобы провести голосование о продаже компании Лукасу Маттсону (Александр Скарсгард). Исход голосования определит, кому достанется должность генерального директора Waystar Royco — Кендаллу Рою (Джереми Стронг) или Тому Вамбсгансу (Мэттью Макфэдиен), избранному Маттсоном в качестве своего кандидата на руководящую позицию.

Шив (Сара Снук) объединяется с Кендаллом и Романом (Киран Калкин) против своего мужа Тома, однако в последний момент отказывается от голосования, из-за чего выборы заканчиваются ничьей (шесть на шесть голосов). Она уходит в уединенную комнату, куда вскоре заглядывают ее братья. Родственники говорят друг другу обо всех своих прошлых обидах и недомолвках, после чего Шив признается Кендаллу, что не считает его хорошим кандидатом на должность директора. Она возвращается на собрание и голосует за продажу компании Маттсону.

В финале эпизода Том и Шив, держась за руки, уезжают из Waystar Royco. Судя по всему, голосование и беременность Шив подтолкнуло их к тому, чтобы забыть о своих разногласиях. Скорее всего, в будущем они не разведутся и продолжат пользоваться друг другом, чтобы удерживать контроль над Waystar Royco. Кроме того, выясняется, что Грег (Николас Браун) сохранил свои позиции в компании. Кендалл же пережил крушение всех своих надежд и фактически остался ни с чем.

Серия «С открытыми глазами» выйдет на российских стриминговых платформах 7 июня.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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