Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco?
Рассказываем, чем закончилась главная семейная драма современности.
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Вчера, 28 мая, на телеканале HBO состоялась премьера заключительного эпизода сериала «Наследники», получившего название With Open Eyes («С открытыми глазами»).
В кульминационной сцене эпизода совет директоров Waystar Royco собирается для того, чтобы провести голосование о продаже компании Лукасу Маттсону (Александр Скарсгард). Исход голосования определит, кому достанется должность генерального директора Waystar Royco — Кендаллу Рою (Джереми Стронг) или Тому Вамбсгансу (Мэттью Макфэдиен), избранному Маттсоном в качестве своего кандидата на руководящую позицию.
Шив (Сара Снук) объединяется с Кендаллом и Романом (Киран Калкин) против своего мужа Тома, однако в последний момент отказывается от голосования, из-за чего выборы заканчиваются ничьей (шесть на шесть голосов). Она уходит в уединенную комнату, куда вскоре заглядывают ее братья. Родственники говорят друг другу обо всех своих прошлых обидах и недомолвках, после чего Шив признается Кендаллу, что не считает его хорошим кандидатом на должность директора. Она возвращается на собрание и голосует за продажу компании Маттсону.
В финале эпизода Том и Шив, держась за руки, уезжают из Waystar Royco. Судя по всему, голосование и беременность Шив подтолкнуло их к тому, чтобы забыть о своих разногласиях. Скорее всего, в будущем они не разведутся и продолжат пользоваться друг другом, чтобы удерживать контроль над Waystar Royco. Кроме того, выясняется, что Грег (Николас Браун) сохранил свои позиции в компании. Кендалл же пережил крушение всех своих надежд и фактически остался ни с чем.
Серия «С открытыми глазами» выйдет на российских стриминговых платформах 7 июня.