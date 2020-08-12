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Акшай Кумар
Акшай Кумар
Akshay Kumar
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Акшай Кумар
Akshay Kumar
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Дата рождения
9 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Акшая Кумара
Родился 9 сентября 1967 года. Амритсар, Индия.
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Фильмография Акшая Кумара
Притхвирадж
боевик, драма, исторический
2022, Индия
8.0
Битва при Сарагахри
боевик, драма, военный, исторический
2019, Индия
7.0
Робот 2.0
фантастика, боевик
2018, Индия
5.0
Пэд Мен
комедия, биография
2018, Индия
7.0
Джолли – бакалавр юридических наук 2
боевик, драма, комедия
2017, Индия
7.0
Проект «Чистая Индия». История любви
комедия, мелодрама
2017, Индия
7.0
Выстрел
боевик, приключения, комедия, криминал
2016, Индия
5.0
Добро пожаловать
комедия, драма
2007, Индия
5.0
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12 августа 2020 09:36
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