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Киноафиша Новости Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом

Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом

25 апреля 2022 15:21
Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом

Легендарный режиссер впервые примерил на себя роль отца, работая с маленькими актерами, среди которых была 6-летняя Дрю Бэрримор.

Стивен Спилберг имеет репутацию одного из отцов-основателей современного голливудского кино, но по части личной жизни знаменитый режиссер долгое время не видел себя в качестве родителя. Свое отношение к этому Спилберг изменил, работая над своим знаменитым ныне семейным фильмом «Инопланетянин» (1982), в котором снялись маленькие Дрю Бэрримор, Генри Томас и Роберт МакНотон. В ходе специального показа «Инопланетянина» в Лос-Анджелесе на прошлой неделе 75-летний Спилберг рассказал, как именно эта картина изменила его отношение к отцовству:

«Я не хотел иметь детей, потому что это не то уравнение, которое имело для меня смысл. Тогда я двигался от фильма к фильму, от сценария к сценарию... Впервые мысль об отцовстве пришла мне на ум в середине съемочного процесса «Инопланетянина»: при создании этого фильма я был родителем. У меня было явственное ощущение, что я был опекуном для Генри, Роберта, всего актерского состава и особенно для Дрю, которой тогда было всего шесть лет. И я начал думать: «Что ж, может, когда-то это станет для меня реальной жизнью». Тогда я впервые задумался о том, чтобы стать папой. Наверно, в каком-то смысле режиссер – это папа или мама».

На тот момент Спилбергу показалось, что отцовство может стать его «крупнейшим производством». В итоге эта установка действительно претворилась в жизнь, ведь сейчас у Спилберга шестеро детей и шесть внуков. В этой связи любопытно, что следующий проект Спилберга – фильм «Фабельманы», основанный на его воспоминаниях о своем детстве.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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