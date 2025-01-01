Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Марша Гей Харден
Награды
Награды и номинации Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Марша Гей Харден
Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Золотая малина 2019
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667