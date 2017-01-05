«Преисподняя»: Рецензия Киноафиши

Ад на земле

В прокат выходит триллер-вестерн «Преисподняя» Мартина Кулховена, который в 2016 году был номинирован на «Золотого льва» в Венеции. Картина была названа критиками одной из самых жестоких на киносмотре, суровее оказалась лишь документальная лента «Сафари». И такое клеймо фильму дали не без оснований.

В центре сюжета – немая девушка Лиз, которая живёт с семьёй в небольшом городке и принимает роды у соседских женщин. Однажды в местную церковь приходит некий проповедник, который в силу неизвестных обстоятельств из прошлого героини превращает её настоящее в сущий кошмар. Кто он такой и чем ему не угодила, казалось бы, самая обычная девушка, зрителям предстоит узнать в обратной хронологии.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Дело в том, что «Преисподняя» имеет противоположную структуру повествования. Сначала нам демонстрируют кусочек настоящего, затем переносят в недавнее прошлое героини, после чего показывают её детство и замыкают эту историю возвратом к тому, где закончилась первая часть. И с каждым разом кажется, что картина не может быть ещё мрачнее, но тёмные краски сопутствуют всему происходящему. Поэтому остаётся лишь с нетерпением ждать финальной развязки, в которой зло обязательно должно быть наказано и справедливость просто обязана восторжествовать. Что ж, частично эти ожидания оправдываются, но облегчение так и не приходит.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Фильм, безусловно, воспевает женскую силу и вырисовывает силуэт стойкой женщины, которой всю жизнь суждено бороться с призраками своего прошлого. Тем не менее он не оставляет никакой надежды и полностью опустошает, провозглашая превосходство случайных обстоятельств и бессмысленной мести, продиктованной человеческой одержимостью. И, конечно же, «Преисподняя» не была бы такой, какая она есть, без всего того неприкрытого насилия, показанного во всех оттенках багрового. Отрезание языков, кишки вокруг шеи, потрошённые трупы овец – всё это дополняет режиссёрское видение реальности, в которой нет места справедливости.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Нельзя не отметить сильное эмоциональное воздействие, которое несёт в себе чуть ли не каждая новая сцена. И в этом как раз кроется главный недостаток «Преисподней», которая работает исключительно с чувственным восприятием и совсем забывает о содержательной глубине. Очевидно, что режиссёр пытался вывести на первый план опасность религиозного фанатизма, но эта тема затрагивается лишь косвенно и с большой натяжкой служит мотивацией для злодея в исполнении Гая Пирса. Тот же «Ученик» Серебренникова справляется с этой задачей куда более успешно, а всё, что остаётся после просмотра «Преисподней» – это воспоминания о бессмысленных мучениях главной героини.

Кадр из фильма «Преисподняя»

Пожалуй, главным достоинством тут стал актёрский ансамбль. Дакота Фаннинг напоминает, кто же всё-таки старший в семье и что не только Эль может светиться на ведущих фестивалях. О персонаже Гая Пирса и вовсе говорить излишне – от одного его пронзающего взгляда становится не по себе. Ну а роли указанных на постере Кэрис ван Хаутен и Кита Харрингтона оказались куда скромнее ожидаемого: они появляются лишь под конец и то ненадолго.

В общем, «Преисподняя», безусловно, кино с неожиданно болезненным взглядом на мир и рассчитанное не на слабонервных. Это мрачная, хорошо склеенная, пропитанная безысходностью история для тех, кто не боится неприкрытого насилия, удара по феминизму и опустошающего чувства несправедливости.

Кадр из фильма «Преисподняя»

В российском прокате с 12 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Преисподняя»

Трошина Олеся