«Семейный план 2»: Рецензия Киноафиши

24 ноября 2025 13:38
Типичный стриминговый контент для легкомысленного просмотра.

Морганы снова берутся за старое. Отец семейства Дэн (Марк Уолберг), в предыдущем фильме оказавшийся не очередным захлебывающимся в пене дней папашей средних лет, а очередным папашей средних лет, оказавшимся бывшим наемным убийцей, наслаждающимся пеной дней, — теперь видный специалист в сфере проверки безопасности.

Из других новостей. Возглавлявший международную корпорацию убийств старина МакКэффри (Киран Хайндс), отец Дэна, пытавшийся прибить своего блудного сына в первой части, умирает в тюрьме от остановки сердца (оказалось, оно у него было!). Жена Дэна Джессика (Мишель Монахэн) получает предложение о работе в другом штате и смертельно боится рассказать мужу о блестящей перспективе переезда в Огайо. Их дочурка Нина (Зои Коллетти) теперь учится в Лондоне, куда Морганы направляются, чтобы отпраздновать Рождество вместе. Формальным предлогом для семейных вакаций становится заказ проверки системы безопасности лондонского банка, свалившийся на Дэна.

Старушка Европа приготовила для Морганов — кроме Дэна и Джессики в ней числятся еще их сыновья Кайл (Ван Кросби) и Макс (Питер и Теодор Линдси) — пару ожидаемых сюрпризов. За время жизни в Лондоне у Нины закономерно образовался petit ami Омар (Реда Эльазуар) — улыбчивый франко-марокканец со страстью к паркуру (парнишка, верно, ретроград, насмотревшийся фильмов «Ямакаси»), в подобие которого — если под ним понимать путь из одной точки в другую с абсолютно необязательными сложностями — превращаются европейские каникулы Морганов.

Банковский заказ оказывается ловушкой, подготовленной для Дэна Финном Кларком (Кит Харингтон) — злобным бастардом МакКэфри, обиженным на не признавшего его гнусности отца и не ценившего преимуществ своего положения старшего брата. В общем, роль сюжетного двигателя снова исполняют незрелые обидки социопатической родни Дэна, восходящие к архетипическому библейскому сюжету (ну знаете ли, Каин и Авель).

Первый «Семейный план» стал хитом Apple TV+ — семейным боевиком, ладно убаюкивающим своей предсказуемостью и счастливым финалом, логично завершающим историю семьи Морган. Ненужный сиквел стал неизбежным порождением грандиозных цифр просмотров оригинала, вскруживших голову корпоративным управленцам стриминга.

Отсюда вся эта сюжетная вампука, которая выглядит вторично даже по сравнению с первым, не блиставшим оригинальностью фильмом. Злодеи с психологией пятилеток, надуманные проблемы, которые настолько нелепы для полнометражного фильма, что якобы озабоченные ими герои сами о них забывают, пыльные шутки, снятые с антресоли — сценарист Дэвид Коггшолл, сделавший карьеру на средней руки хоррорах, главными твистами фильма сделал сбивающие с ног открытия вроде того, что Дэн говорит еще и по-китайски и вырос в Париже («Ого, папа, и ты об этом молчал!»).

Ленивая усталость полновластно царит над действием. Экшен-сцены, случающиеся нечасто, устало и понуро проносятся по экрану. Режиссер Саймон Селлан Джонс старательно избавляется от любой динамики на экране в пользу несвежих диалогов.

Все это, впрочем, едва ли способно удивить всякого, кто балует себя хотя бы время от времени просмотром стриминговых фильмов — сомнительным удовольствием далеким от кино, которому в пору выделить собственный жанр. «Семейный план 2» очень хорошо себя в этой роли осознает. Бессмысленный по условиям задачи, он идеально выполняет свою задачу: ни в коем случае не пробуждать зрителя от столь милого ему праздного оцепенения.

Гия Сичинава
