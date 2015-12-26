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Постер сериала И никого не стало
Постер сериала И никого не стало
Постер сериала И никого не стало
Постер сериала И никого не стало
Постер сериала И никого не стало
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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5 постеров
Киноафиша Сериалы И никого не стало

И никого не стало (2015 - 2015)

And Then There Were None 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Восемь незнакомых друг с другом человек оказываются приглашенными супругами Оним в великолепный замок, расположенный на острове. Собравшись за большим обеденным столом, гости с удивлением узнают, что хозяев нет в доме, а единственные живущие здесь — семейная пара слуг. Именно они ставят собравшимся граммофонную запись, которая обвиняет всех в убийствах. Неизвестный голос обещает всем соответствующее их преступлению наказание. Гости, которые не могут уехать с острова, оказываются в ловушке. Кто-то начинает убивать по очереди всех, кто собрался в замке.

И никого не стало - трейлер первого сезона
И никого не стало  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Сэм Нил
Сэм Нил
Берн Горман
Берн Горман
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
И никого не стало - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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