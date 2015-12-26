Восемь незнакомых друг с другом человек оказываются приглашенными супругами Оним в великолепный замок, расположенный на острове. Собравшись за большим обеденным столом, гости с удивлением узнают, что хозяев нет в доме, а единственные живущие здесь — семейная пара слуг. Именно они ставят собравшимся граммофонную запись, которая обвиняет всех в убийствах. Неизвестный голос обещает всем соответствующее их преступлению наказание. Гости, которые не могут уехать с острова, оказываются в ловушке. Кто-то начинает убивать по очереди всех, кто собрался в замке.