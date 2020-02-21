«Мой год в Нью-Йорке»: Рецензия Киноафиши

Идеальный фильм для хипстеров снял режиссер Филипп Фалардо («Клянусь, это не я»). Это экранизация мемуаров нью-йоркской поэтессы Джоанны Ракофф. Молодая американка начинает карьеру в литературном агентстве под руководством олдскульной руководительницы Маргарет (Сигурни Уивер) — на дворе 1995-й, но ее коллеги до сих пор используют печатные машинки. В общем, идеальные декорации для тех, кто предпочитает цифровым зеркалкам старенькие «Полароиды». Стиль одежды соответствующий.

Мой год Сэлинджера

Джоанна (ее играет Маргарет Куэлли, девушка-хиппи из недавнего «Однажды в… Голливуде») мечтает стать поэтессой, но амбиции прячет — начальница считает, что худшие литературные агенты как раз таки питают литературные амбиции. Тем более что работа у нее максимально нетворческая — отвечать на письма, которые фанаты присылают Джерому Сэлинджеру. Сам писатель давно ведет затворнический образ жизни (с 1960-х!), поэтому в ход идут формальные отписки. Джоанна пытается противостоять корпоративной политике, но попытки заканчиваются довольно бесславно. Зато вместо оставленного в Массачусетсе парня она приобретает нового — красавчика-социалиста (Дуглас Бут) из книжного магазина. Два парня и метания между собственными амбициями и рутинной работой — вот основной драматургический конфликт Джоанны.

Фалардо как режиссер понимает сильные стороны материала и не пытается сделать из Сэлинджера нечто большее, чем он на самом деле является для героини. Он большая звезда американской литературы, автор культового «Над пропастью во ржи» — и такая же большая загадка. Джоанна не читала ни одного романа Сэлинджера, но приобщается к его творчеству через письма фанатов (а позже все-таки читает и книги). Один из немногих острых моментов фильма — ее попытки все же ответить поклонникам — не получает должного развития, хотя и служит комической разрядкой.

Мой год Сэлинджера

Все атрибуты современных хипстеров на месте: строгий стиль одежды (никаких футболок в офисе!), Манхэттен, редакция журнала The New Yorker и интеллектуальный нэймдроппинг классиков американской литературы. Готовы поспорить, что Вуди Аллену этот фильм бы понравился. Равно как и понравится он тем, кто не пытается угнаться за актуальным и схватить дух времени, а стремится тактильно исследовать десятилетия, в которых никогда не жил.

Мой год Сэлинджера

На волне актуального ретро «Мой год Сэлинджера» наверняка не затеряется в прокате, хотя прогнозировать его дальнейший статус в истории кино довольно трудно. Мало какие фильмы, открывающие европейские фестивали, могут претендовать на значимое место в истории (вспомним хотя бы прошлогоднее открытие Каннского фестиваля — «Мертвые не умирают», худшая работа Джима Джармуша). «Мой год Сэлинджера» наверняка соберет свою маленькую армию фанатов (намного меньше, чем у писателя!), но все-таки он сделан не настолько безупречно. Куэлли явно станет значимой фигурой в актерском пуле Голливуда – скорее всего через пару десятков лет его будут вспоминать только в связи с ее карьерой. Тем не менее стоит посмотреть картину прямо сейчас — именно так выглядит консервативная ретро-утопия современного модника, который безнадежно застрял в фильмографии Вуди Аллена.

Марат Шабаев