«Гремлины: Хранители леса»: Рецензия Киноафиши

«Гремлины: Хранители леса» начинаются как история о молодой женатой паре, проживающей в Лондоне. Между Майей (Ханна Джон-Кэймен) и Джейми (Дуглас Бут) царит полная идиллия: они с полуслова понимают друг друга и наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. Девушка узнает, что беременна, и ее муж не может сдержать эмоций – он счастлив, что у них будет ребенок. «Только ты, я и он против всего мира», – говорят друг другу Майя и Джейми, и кажется, что их клятву никто не способен нарушить. Только в одну из ночей в дом супругов вторгаются мужчины, с которыми повздорил муж главной героини, – они сильно избивают беременную девушку и ее мужа. Пережив физическое насилие, герои решают навсегда уехать из Лондона, чтобы растить ребенка в безопасности. Все складывается наилучшим образом – тетя Джейми Мэйв оставила ему дом в ирландской деревушке, куда супруги и отправляются. Муж и жена приходят в восторг от сельской местности и думают, что наконец будут счастливы. Но чтобы жить спокойно, Джейми и Майя должны соблюдать традиции, которым следовала тетя Мэйв, и каждый вечер оставлять кровавое подношение маленькому народу из леса. Но если забыть об этом, не миновать беды.

«Гремлины: Хранители леса» – новый хоррор британского режиссера Джона Райта, который скоро можно будет посмотреть на большом экране. Оригинальное название картины переводится как «Незваные», и оно как раз отражает суть фильма: загадочные существа в красных колпаках приходят за угощением, когда им вздумается, а если не находят его, могут забрать жизнь того, кто их обидел.

«Гремлины: Хранители леса» своей эстетикой и ядовитыми зелеными тонами почти в каждом кадре в хорошем смысле напоминает то ли «Вивариум», то ли последний фильм Шьямалана о предвестниках Апокалипсиса – «Стук в дверь». Изумрудные ирландские пейзажи, от насыщенных оттенков которых иногда болят глаза, придают хоррору необходимый фантастический тон с легкой долей безумия. Картина Джона Райта, представляющая собой сатирический фолк-хоррор, развивается медлительно, позволяя зрителю вдоволь насладиться предлагаемым зрелищем: сказочным домиком в деревне, зачарованным лесом, окутанным туманами, и до поры до времени незримым присутствием маленьких кровожадных существ.

Гремлины: Хранители леса

«Гремлины: Хранители леса» – хоррор, который вовсе не стремится к высокому искусству. Он намеренно выполнен в чисто развлекательном ключе и дает вам все, чтобы вы не скучали во время просмотра и гадали, когда же появятся таинственные родственники лепреконов и существуют ли они вообще. Жутковатую легенду о миниатюрных созданиях в красных колпаках, после захода солнца предпочитающих полакомиться сырой говяжьей печенью, рассказывает странноватая старушка с натянутой улыбкой – подруга тети Мэйв. Эта героиня как раз сбивает зрителя с толку и заставляет поверить в то, что существа, по описанию похожие на гоблинов, – либо просто плод воображения старушки, либо приверженность древним традициям. От обеих версий в любом случае становится не по себе.

Гремлины: Хранители леса

Джон Райт заблаговременно готовит аудиторию к неожиданно жестокой кульминации, в которой ожившая легенда о созданиях из чащи приобретает форму кровавой бойни. Большую часть фильма мы наблюдаем за тем, как герои меняются из-за посттравматического стресса, а история о гоблинах отходит на второй план, позволяя нам немного расслабиться и сосредоточиться на переживаниях молодых супругов, отношения которых после переезда в деревню их отношения ухудшились.

Джейми, постоянно испытывающий чувство вины, потому что не смог защитить Майю и дать отпор хулиганам, запирается в комнате и чуть ли до потери сознания избивает грушу, представляя на ее месте нападавших. Героя Дугласа Бута добивает и то, что трое мужчин из деревни – отец и двое сыновей – все время цепляются к нему, потому что ненавидят новичков. Мотив нетерпимости к чужакам – основа фолк-хорроров, и в своем фильме режиссер тоже отрабатывает его достойно. Что касается эмоционального состояния Майи после переезда – девушка испытывает постоянный стресс, забыв однажды покормить существ в красных колпаках. Хотя и никакой видимой угрозы нет, в ужас героиню и зрителя вгоняют зловещие предупреждения подруги тети Мэйв о скорой мести маленького народа. Майя постоянно ожидает появления гоблинов, и постепенное нагнетание обстановки вынуждает зрителя присматриваться к каждой тени и прислушиваться к каждому шороху в фильме, медленно, но верно доводя себя до невроза. Джейми, конечно же, не верит жене, что она видела существ из леса, и газлайтит ее, говоря, что у нее послеродовая депрессия (да, ребенок героини появляется на свет в таких стрессовых условиях).

Гремлины: Хранители леса

В «Гремлинах: Хранителях леса», помимо главных героев, пытающихся справиться с травмирующим прошлым, нашлось место и для довольно хорошо прописанных второстепенных персонажей, большинство из которых – отрицательные и жестокие. Например, деревенский мужчина примерно тридцати лет, напоминающий великана, переживает физическое насилие – его часто избивает отец, обвиняющий сына в убийстве жены, которая умерла во время родов. Герой, которого играет Кристиан Нэйрн (Ходор из «Игры престолов»), несмотря на бесконечную душевную боль, представляет угрозу для Майи и в одной из сцен проявляет себя как настоящий монстр, который куда страшнее кровожадных гоблинов.

Гремлины: Хранители леса

Помимо воплощения на экране агрессии, присущей жителям деревни, режиссер сквозь весь фильм протягивает таинственную историю тети Мэйв, почитавшей лесной народ, раскрывая все новые подробности этой странной сделки и в конце концов представляя вам гоблинов, своими образами проходящих на маленького злобного тролля из главы «Генерал» в экранизации «Кошачьего глаза» 1985 года. Существа с красными колпаками вселяют страх не своим внешним видом, а тем, как ловко они пускают в ход зубы и когти, заливая экран кровью.

Гремлины: Хранители леса

«Гремлинов: Хранителей леса» сколько угодно можно сравнивать с «Лепреконом» или хоррором «Не бойся темноты» 1973 года, но в своем фильме Джон Райт оставляет сверхъестественное на десерт, полтора часа маринуя зрителя и готовя его к совершенно безбашенному финалу – так могло бы закончиться «Солнцестояние» Астера, если бы было кровавой ирландской сказкой.

Гремлины: Хранители леса

«Гремлины: Хранители леса» – красочный и ироничный фолк-хоррор с интересной легендой, в итоге приобретающий очертания оригинальной истории о женщине, которая вышла победительницей из сложных жизненных обстоятельств.