«Гремлины: Хранители леса»: Рецензия Киноафиши
В гостях у сказки.
«Гремлины: Хранители леса» начинаются как история о молодой женатой паре, проживающей в Лондоне. Между Майей (Ханна Джон-Кэймен) и Джейми (Дуглас Бут) царит полная идиллия: они с полуслова понимают друг друга и наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. Девушка узнает, что беременна, и ее муж не может сдержать эмоций – он счастлив, что у них будет ребенок. «Только ты, я и он против всего мира», – говорят друг другу Майя и Джейми, и кажется, что их клятву никто не способен нарушить. Только в одну из ночей в дом супругов вторгаются мужчины, с которыми повздорил муж главной героини, – они сильно избивают беременную девушку и ее мужа. Пережив физическое насилие, герои решают навсегда уехать из Лондона, чтобы растить ребенка в безопасности. Все складывается наилучшим образом – тетя Джейми Мэйв оставила ему дом в ирландской деревушке, куда супруги и отправляются. Муж и жена приходят в восторг от сельской местности и думают, что наконец будут счастливы. Но чтобы жить спокойно, Джейми и Майя должны соблюдать традиции, которым следовала тетя Мэйв, и каждый вечер оставлять кровавое подношение маленькому народу из леса. Но если забыть об этом, не миновать беды.
«Гремлины: Хранители леса» – новый хоррор британского режиссера Джона Райта, который скоро можно будет посмотреть на большом экране. Оригинальное название картины переводится как «Незваные», и оно как раз отражает суть фильма: загадочные существа в красных колпаках приходят за угощением, когда им вздумается, а если не находят его, могут забрать жизнь того, кто их обидел.
«Гремлины: Хранители леса» своей эстетикой и ядовитыми зелеными тонами почти в каждом кадре в хорошем смысле напоминает то ли «Вивариум», то ли последний фильм Шьямалана о предвестниках Апокалипсиса – «Стук в дверь». Изумрудные ирландские пейзажи, от насыщенных оттенков которых иногда болят глаза, придают хоррору необходимый фантастический тон с легкой долей безумия. Картина Джона Райта, представляющая собой сатирический фолк-хоррор, развивается медлительно, позволяя зрителю вдоволь насладиться предлагаемым зрелищем: сказочным домиком в деревне, зачарованным лесом, окутанным туманами, и до поры до времени незримым присутствием маленьких кровожадных существ.
«Гремлины: Хранители леса» – хоррор, который вовсе не стремится к высокому искусству. Он намеренно выполнен в чисто развлекательном ключе и дает вам все, чтобы вы не скучали во время просмотра и гадали, когда же появятся таинственные родственники лепреконов и существуют ли они вообще. Жутковатую легенду о миниатюрных созданиях в красных колпаках, после захода солнца предпочитающих полакомиться сырой говяжьей печенью, рассказывает странноватая старушка с натянутой улыбкой – подруга тети Мэйв. Эта героиня как раз сбивает зрителя с толку и заставляет поверить в то, что существа, по описанию похожие на гоблинов, – либо просто плод воображения старушки, либо приверженность древним традициям. От обеих версий в любом случае становится не по себе.
Джон Райт заблаговременно готовит аудиторию к неожиданно жестокой кульминации, в которой ожившая легенда о созданиях из чащи приобретает форму кровавой бойни. Большую часть фильма мы наблюдаем за тем, как герои меняются из-за посттравматического стресса, а история о гоблинах отходит на второй план, позволяя нам немного расслабиться и сосредоточиться на переживаниях молодых супругов, отношения которых после переезда в деревню их отношения ухудшились.
Джейми, постоянно испытывающий чувство вины, потому что не смог защитить Майю и дать отпор хулиганам, запирается в комнате и чуть ли до потери сознания избивает грушу, представляя на ее месте нападавших. Героя Дугласа Бута добивает и то, что трое мужчин из деревни – отец и двое сыновей – все время цепляются к нему, потому что ненавидят новичков. Мотив нетерпимости к чужакам – основа фолк-хорроров, и в своем фильме режиссер тоже отрабатывает его достойно. Что касается эмоционального состояния Майи после переезда – девушка испытывает постоянный стресс, забыв однажды покормить существ в красных колпаках. Хотя и никакой видимой угрозы нет, в ужас героиню и зрителя вгоняют зловещие предупреждения подруги тети Мэйв о скорой мести маленького народа. Майя постоянно ожидает появления гоблинов, и постепенное нагнетание обстановки вынуждает зрителя присматриваться к каждой тени и прислушиваться к каждому шороху в фильме, медленно, но верно доводя себя до невроза. Джейми, конечно же, не верит жене, что она видела существ из леса, и газлайтит ее, говоря, что у нее послеродовая депрессия (да, ребенок героини появляется на свет в таких стрессовых условиях).
В «Гремлинах: Хранителях леса», помимо главных героев, пытающихся справиться с травмирующим прошлым, нашлось место и для довольно хорошо прописанных второстепенных персонажей, большинство из которых – отрицательные и жестокие. Например, деревенский мужчина примерно тридцати лет, напоминающий великана, переживает физическое насилие – его часто избивает отец, обвиняющий сына в убийстве жены, которая умерла во время родов. Герой, которого играет Кристиан Нэйрн (Ходор из «Игры престолов»), несмотря на бесконечную душевную боль, представляет угрозу для Майи и в одной из сцен проявляет себя как настоящий монстр, который куда страшнее кровожадных гоблинов.
Помимо воплощения на экране агрессии, присущей жителям деревни, режиссер сквозь весь фильм протягивает таинственную историю тети Мэйв, почитавшей лесной народ, раскрывая все новые подробности этой странной сделки и в конце концов представляя вам гоблинов, своими образами проходящих на маленького злобного тролля из главы «Генерал» в экранизации «Кошачьего глаза» 1985 года. Существа с красными колпаками вселяют страх не своим внешним видом, а тем, как ловко они пускают в ход зубы и когти, заливая экран кровью.
«Гремлинов: Хранителей леса» сколько угодно можно сравнивать с «Лепреконом» или хоррором «Не бойся темноты» 1973 года, но в своем фильме Джон Райт оставляет сверхъестественное на десерт, полтора часа маринуя зрителя и готовя его к совершенно безбашенному финалу – так могло бы закончиться «Солнцестояние» Астера, если бы было кровавой ирландской сказкой.
«Гремлины: Хранители леса» – красочный и ироничный фолк-хоррор с интересной легендой, в итоге приобретающий очертания оригинальной истории о женщине, которая вышла победительницей из сложных жизненных обстоятельств.