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Сидни Люмет
Награды
Награды и номинации Сидни Люмет
Sidney Lumet
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Награды
Награды и номинации Сидни Люмет
Оскар 2005
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1983
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1982
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1977
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1976
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1958
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1965
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1958
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
UN Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Лучший британский фильм
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
UN Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1981
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1964
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1957
Золотой берлинский медведь
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Берлинале 2006
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1966
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1959
Золотой берлинский медведь
Номинант
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