Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Барбра Стрейзанд
Награды
Награды и номинации Барбры Стрейзанд
Barbra Streisand
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Барбры Стрейзанд
Оскар 1977
Лучшая песня к фильму
Победитель
Оскар 1969
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1997
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 1992
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1974
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2000
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1984
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1975
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1971
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая песня
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Actors and Performers
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Номинант
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Variety or Musical Program
Номинант
Outstanding Variety or Musical Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1984
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил
«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел
Лука в «Бригаде» держал Белого на крючке, но вдруг снял оцепление с больницы: этот момент зрители до сих пор не могут понять
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667