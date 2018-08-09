«Бергман»: Рецензия Киноафиши

Скажите правду, мистер Бергман

Безусловно, жизнь любого кинематографиста в разы интереснее, чем жизнь офисного клерка. Но всё же, чтобы снять увлекательное документальное кино о пути какого-нибудь режиссёра, нужно, чтобы объект исследования был поистине незаурядной личностью. Не просто глыбой с доброй полсотней картин, а человеком, чья судьба сама похожа на безумный и абсолютно вымышленный сюжет. В случае с Ингмаром Бергманом, можно сказать, сошёлся парад планет: столетие мастера, которое отмечают во всём мире в этом году, наследие: больше 60 картин, десяток театральных постановок, радиоспектакли, богатый набор фобий или просто заморочек, насыщенная личная жизнь и биография, в которой факты упорно не желают сходиться. Сама фигура постановщика создаёт кино о себе. В итоге перед зрителем вроде и не великая работа с точки зрения драматургии и киноязыка, но после двух часов в кинозале почему-то хочется смотреть ещё и ещё.

Кадр из фильма «Бергман»

Редкий случай, когда локализация названия оказалась куда более честной, чем оригинальный заголовок. От «Бергман. Год из жизни» в российском прокате оставили только «Бергман». Поэтому не слишком удивляешься, когда, взяв в качестве точки опоры 1957 год, режиссёр Яне Магнуссон пытается описать все 89 лет жизни Мастера и все его особенности, как творческие, так и личные. Попытка оказывается достойной, но скорее умелой, чем оригинальной. По структуре «Бергман» - классическая биография. Вот есть человек, значит надо о нём рассказать с самого его детства и до смерти. Но чтобы повествование не выглядело совсем уж прямолинейным, документалист делит фильм на главы и перемешивает их между собой в анти-хронологическом и даже анти-логическом порядке: то есть, например, Бергман отразил в фильме «Фанни и Александр» своё собственное детство и всегда любил печенье «Мария». Именно эта непоследовательность цепляет зрителя, ведь не получается угадать, на какую новую главу выйдет автор после глубокомысленного рассуждения об автобиографичности ленты «Земляничная поляна» (подсказка: вполне возможно, это будут котики).

Кадр из фильма «Бергман»

Автор честно признаётся: дело не только в понятном желании любого шведа-кинематографиста снять трибьют обладателю Пальмовой ветви пальмовых ветвей. Дело в любопытстве. Ингмар Бергман буквально в каждом интервью противоречил самому себе, додумывал факты биографии или детали их описания, а в собственных книгах и вовсе оказывался мистификатором своей жизни. Так что Магнуссон задался целью увидеть и показать настоящее лицо своего великого соотечественника. Он собрал не сказать чтобы звёздную команду помощников: для мирового зрителя появление восхищённой Барбары Стрейзанд в интервью будет куда важнее, чем появление помощника Бергмана из 70-х. Но команду, которая действительно по кусочкам, по фразочкам составляет этот невероятно сложный пазл, порой подгоняя мелкие детали друг к другу универсальным словесным клеем «Бергман гений».

Кадр из фильма «Бергман»

Портрет в итоге выходит познавательный и шокирующий. Если вы, разумеется, до этого не изучали биографию Ингмара Бергмана. И это ещё один плюс картины. Она подойдёт тому зрителю, который едва ли видел больше одного фильма шведского мастера (и то случайно по телевизору наткнулся), но не против узнать, почему его все считают великим. Это внятный рассказ о его технике работы над картинами, без лишних внутрииндустриальных подробностей. Живые и часто комичные сценки из личной жизни, чтобы показать Бергмана как более-менее нормального человека, а не зацикленного на работе и творчестве аутиста. Это смакование особенностей его поведения, чтобы сбить ненужный ореол. И в конце концов это сам Бергман в кадре, его интервью в разных возрастах, которые отчётливо демонстрируют зрителю: был такой человек и он снимал свои шедевры совсем недавно.

Кадр из фильма «Бергман»

Совершенно логичным последствием просмотра «Бергмана» является желание посмотреть хотя бы пару-тройку картин, о которых Магнуссон упоминает в своём исследовании. Документалист умело подбирает кадры из фильмов, как будто пытается склеить из них трейлер, способный продать ленты 60-летней давности современной публике. Его спикеры в один голос говорят о безусловной современности работ Бергмана, причём имея в виду не только вечность тем, но и его киноязык. А собиратель этих историй подкрепляет интервью выгодными картинками. В итоге складывается впечатление, что «Бергман» - это самый правильный документальный фильм об Ингмаре Бергмане. Эмоциональный, как его герой, понятный, чтобы охватить не только киноманскую аудиторию, не очерняющий фигуру постановщика, но и не пытающийся загнать его под бронзу. В нём даже есть авторский взгляд. Вот только чтобы его заметить, надо сначала превратиться в кошку. Ведь согласно легенде, только кошки отказывались подчиняться великому шведу.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 9 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Бергман»