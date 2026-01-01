Спектакль Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» 2026

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» в этом году празднует свое 10-летие. Это событие стало не просто значимой вехой в театральной жизни Москвы, но и настоящей традицией. Уникальность фестиваля заключается в том, что современную отечественную прозу читают не только ведущие российские актеры, но и сами авторы, что делает каждое чтение живым и аутентичным.
В этом году фестиваль предложит разнообразную программу:
Авторы и чтецы со всей страны могут подать заявки на участие в фестивале до 10 мая 2026 года. Подробности можно узнать на сайте проекта.
Фестиваль был основан в 2016 году писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. За эти годы на сцене фестиваля представили свои работы более 100 новых авторов современной прозы, а также было выпущено 7 сборников. В числе участников фестиваля звезды театра и кино, такие как Кристина Асмус, Сергей Бурунов, Николай Дроздов, Гоша Куценко и многие другие.
Полный список участников фестиваля будет опубликован 1 июня на сайте и в социальных сетях проекта.