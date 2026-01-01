Спектакль Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» 2026

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» 2026
О спектакле

Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие

Фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» в этом году празднует свое 10-летие. Это событие стало не просто значимой вехой в театральной жизни Москвы, но и настоящей традицией. Уникальность фестиваля заключается в том, что современную отечественную прозу читают не только ведущие российские актеры, но и сами авторы, что делает каждое чтение живым и аутентичным.

Программа фестиваля

В этом году фестиваль предложит разнообразную программу:

  • 12:00 - «БеспринцЫпные чтения» для всей семьи. Участники: Карина Каграманян, Александра Ребенок, Алиса Руденко, Александр Цыпкин, Катерина Шпица и другие. Возраст 0+
  • 15:00 - Круглый стол. Тема обсуждения будет объявлена ближе к дате мероприятия. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте besprintsypno.ru, регистрация откроется в июне 2026 года. Возраст 12+
  • 19:00 - Гала-концерт «БеспринцЫпные чтения». Участники: Максим Матвеев, Александра Ребенок, Александр Цыпкин, Константин Хабенский и другие. Возраст 18+

Как стать участником

Авторы и чтецы со всей страны могут подать заявки на участие в фестивале до 10 мая 2026 года. Подробности можно узнать на сайте проекта.

История и достижения

Фестиваль был основан в 2016 году писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. За эти годы на сцене фестиваля представили свои работы более 100 новых авторов современной прозы, а также было выпущено 7 сборников. В числе участников фестиваля звезды театра и кино, такие как Кристина Асмус, Сергей Бурунов, Николай Дроздов, Гоша Куценко и многие другие.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, которое объединяет писателей, актеров и поклонников литературы!

Полный список участников фестиваля будет опубликован 1 июня на сайте и в социальных сетях проекта.

В ролях
Александра Ребенок
Карина Каграманян
Алиса Руденко
Александр Цыпкин
Катерина Шпица
