Спектакль Женщины Лазаря. Чтения

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в камерной обстановке нашей галереи! Мы будем наслаждаться прекрасными историями любящих женщин, основанными на романе Марины Степновой «Женщины Лазаря». Этот спектакль обещает быть тёплым, ярким и музыкальным.
В роли актрис выступят талантливые Ирина Низина, Дарья Семенова, Нелли Уварова, Евгения Белобородова, Татьяна Веселкина и Марианна Ильина. Каждая из них привнесёт в выступление свою уникальную энергию и харизму.
Но это ещё не всё! Наши актрисы не только расскажут захватывающие истории, но и угостят зрителей ароматным чаем и яблочным пирогом. И что самое интересное — пирог будет приготовлен прямо на ваших глазах во время чтений!
Этот вечер обещает быть не только эстетическим наслаждением, но и истинным гастрономическим удовольствием. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!