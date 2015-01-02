Меню
Женщины Лазаря. Чтения
Киноафиша Женщины Лазаря. Чтения

Спектакль Женщины Лазаря. Чтения

Постановка
Наивно? Очень 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Вечер с участием ведущих актрис московских театров по роману Марины Степновой «Женщины Лазаря»

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в камерной обстановке нашей галереи! Мы будем наслаждаться прекрасными историями любящих женщин, основанными на романе Марины Степновой «Женщины Лазаря». Этот спектакль обещает быть тёплым, ярким и музыкальным.

Творческая команда

В роли актрис выступят талантливые Ирина Низина, Дарья Семенова, Нелли Уварова, Евгения Белобородова, Татьяна Веселкина и Марианна Ильина. Каждая из них привнесёт в выступление свою уникальную энергию и харизму.

Вкусное угощение

Но это ещё не всё! Наши актрисы не только расскажут захватывающие истории, но и угостят зрителей ароматным чаем и яблочным пирогом. И что самое интересное — пирог будет приготовлен прямо на ваших глазах во время чтений!

Не упустите возможность!

Этот вечер обещает быть не только эстетическим наслаждением, но и истинным гастрономическим удовольствием. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

В ролях
Ирина Низина
Ирина Низина
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Татьяна Веселкина
Марианна Ильина

Расписание

27 сентября
Наивно? Очень Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 10, центр дизайна Artplay
19:00 от 2700 ₽

