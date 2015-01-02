Спектакль Женщины Лазаря. Чтения

Вечер с участием ведущих актрис московских театров по роману Марины Степновой «Женщины Лазаря»

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в камерной обстановке нашей галереи! Мы будем наслаждаться прекрасными историями любящих женщин, основанными на романе Марины Степновой «Женщины Лазаря». Этот спектакль обещает быть тёплым, ярким и музыкальным.

Творческая команда

В роли актрис выступят талантливые Ирина Низина, Дарья Семенова, Нелли Уварова, Евгения Белобородова, Татьяна Веселкина и Марианна Ильина. Каждая из них привнесёт в выступление свою уникальную энергию и харизму.

Вкусное угощение

Но это ещё не всё! Наши актрисы не только расскажут захватывающие истории, но и угостят зрителей ароматным чаем и яблочным пирогом. И что самое интересное — пирог будет приготовлен прямо на ваших глазах во время чтений!

Не упустите возможность!

Этот вечер обещает быть не только эстетическим наслаждением, но и истинным гастрономическим удовольствием. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!