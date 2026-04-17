Выготский

, 2026
Выготский
Россия / драма
О фильме

Москва, 1934 год. На закате своей жизни, предчувствуя скорый уход, по требованию близких Лев Выготский соглашается на несколько психоаналитических сеансов у гранд-дамы мировой психологии, ученицы Фрейда и Юнга, Сабины Шпильрейн. Придерживаясь во многом противоположных взглядов, два больших ученых пытаются ответить друг другу на главный вопрос своего времени — существует ли метод, позволяющий воспитать «нового человека»?

В ролях

Сергей Гилев
Виктория Исакова
Илья Хвостиков
Богдан Жилин
Нелли Уварова
Режиссер Антон Бильжо
Сценарист Антон Бильжо, Одинцов, Егор Михайлович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026

Москино Музейный
20:30 от 750 ₽
Москино ЧТИВО
20:30 от 750 ₽
«Выготский» в кинотеатрах

Сегодня 22
Москино Музейный г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
2D
20:30 от 750 ₽
Москино ЧТИВО г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
2D
20:30 от 750 ₽
