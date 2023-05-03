«Юра дворник»: Рецензия Киноафиши

После скандала на гламурной свадьбе эксцентричного олигарха (короткий, но емкий выход Гоши Куценко) гламурному фотографу Роме (Денис Власенко) заказан путь в мир московского глянца. Он вынужден вернуться в родную Уфу. Здесь он встречает чудика Юру – по-детски наивного парня с инвалидностью, который работает дворником. Юру неоднократно обманывали мошенники, поэтому на нем висит множество кредитов. Первоначальная неприязнь к Юре быстро сменяется профессиональным интересом, Рома фотографирует Юру на его работе, но такая социалочка не заходит. Удачно завирусится другая концепция – сфотографировать Юру в гламурном образе а-ля «модные журналы». Юра вмиг становится знаменитостью в интернете.

Эта яркая непридуманная история случилась в Уфе два года назад. Обычный уфимский дворник с ограничениями ментального развития стал звездой федерального масштаба. Конечно, такую кинематографичную историю трудно пропустить продюсерам, тем более что в отечественном кино явно зарождается тренд на вдохновляющие и красивые непридуманные истории: совсем недавно на звание главной комедии весны претендовала «Поехавшая». Но две эти истории, несмотря на схожесть в довольно близком к реальности переложении случая, сильно отличаются. Если «Поехавшая» была историей отдельно взятой сильной личности, то в «Юре-дворнике» явно прослеживается социальная критика. Где граница между обычным дворником и звездой глянцевых обложек? Выходит, она настолько транспарентна, что переход из одной категории в другую очень легок (подыгрывает здесь Константин Плотников, чья подработка дворником показывает, что переход может происходить в обе стороны). Но чего тогда стоят известность и гламурный лоск? Картина достаточно прямолинейно отвечает на этот вопрос – ничего.

Юра дворник

Впрочем, как у киношного Ромы не получилось в полной мере раскрыть всю общественную проблематику, связанную с шатким положением Юры в этом мире, так и у создателей «Юры-дворника» не вышло оформленного социального высказывания. Это милое и местами вполне себе трогательное кино с хорошими актерскими работами поднимает настроение и греет душу, но на поставленные острые вопросы не отвечает. История Юры подвисает в воздухе и легко переходит из жизни в кино, но как помочь, улучшить жизнь сотен таких Юр в любых городах России, мы не узнаем.

Юра дворник

Тем не менее кино смотреть интересно – и во многом благодаря ведущим артистам. Денису Власенко удалось наделить своего, в общем-то, неоднозначного, а часто и вовсе неприятного персонажа немалой долей обаяния, полное несовпадение с реальным Романом Филипповым по фактуре и антропометрии здесь идет только в плюс. Не очень похож на реального Юру и Антон Кузнецов, который очень старается передать пластику и мимику человека с ментальными нарушениями. Получается обаятельно и убедительно, но в ранг выдающихся эту работу возвести невозможно: мешает злой гений любых актеров, играющих реальных людей в ближайшие годы, – упомянутый выше Константин Плотников, который задал слишком высокую планку.