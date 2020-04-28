Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Закрытый сезон
1 постер
Киноафиша Сериалы Закрытый сезон

Закрытый сезон (2020 - 2020)

Zakrytyj sezon 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Небольшой южный городок на море. Уютные кафе на набережной, домашнее вино на разлив, платная рыбалка на катерах. Есть в городе и свои знаковые фигуры: это Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец ресторанчиков и киосков, и Сергей Воронец – начальник отделения полиции, с тех же заведений имеющий процент за спокойную жизнь. Городок живёт ленивой и приятной жизнью до тех пор, пока не происходят несколько странных смертей — вчера еще здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб с командой пытается его перехватить и подкупить: совсем не в их интересах, чтобы закрыли сезон. Но Евгений Левин оказывается принципиальным. Впрочем, своей преданностью делу и готовностью влезть в любую драку он вскоре заставит Глеба себя уважать. Глеб не знает одного: Женя – тот самый мужчина, из-за разрыва с которым когда-то уехала из Москвы его молодая жена.

Закрытый сезон - трейлер первого сезона
Закрытый сезон  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Максим Битюков
Максим Битюков
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Артем Осипов
Артем Осипов
Юлия Яблонская
Юлия Яблонская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Закрытый сезон - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше