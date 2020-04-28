Небольшой южный городок на море. Уютные кафе на набережной, домашнее вино на разлив, платная рыбалка на катерах. Есть в городе и свои знаковые фигуры: это Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец ресторанчиков и киосков, и Сергей Воронец – начальник отделения полиции, с тех же заведений имеющий процент за спокойную жизнь. Городок живёт ленивой и приятной жизнью до тех пор, пока не происходят несколько странных смертей — вчера еще здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы. Глеб с командой пытается его перехватить и подкупить: совсем не в их интересах, чтобы закрыли сезон. Но Евгений Левин оказывается принципиальным. Впрочем, своей преданностью делу и готовностью влезть в любую драку он вскоре заставит Глеба себя уважать. Глеб не знает одного: Женя – тот самый мужчина, из-за разрыва с которым когда-то уехала из Москвы его молодая жена.