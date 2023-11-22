Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой»

Телеканал СТС провел презентацию, в рамках которой анонсировал продолжение знаменитого сериала «Не родись красивой», который выходил с 2004 по 2006 год. Сообщается, что в предстоящем перезапуске Нелли Уварова вернется к образу Кати Пушкаревой из фирмы по производству модной одежды «Зималетто». Также на презентации был замечен режиссер оригинального шоу Александр Назаров, хотя его причастность к ребуту на данный момент не подтверждена.

Информации о сюжете и других членах актерского состав пока нет, зато СТС представил промокартинку, на которой героиня Уваровой изображена в стиле известного снимка аргентинского революционера Эрнесто Че Гевары. В этой связи в сети возникла шутка, что сиквел выйдет под названием «ЧеКатя Пушкарева».

Напомним, что в основу «Не родись красивой» лег колумбийский сериал «Я — Бетти, дурнушка» (1999-2001). Также примечательно, что первый и единственный сезон «Не родись красивой», состоящий из двух сотен эпизодов, представляет собой завершенную историю, не предполагающую продолжение.

Если возвращение «Не родись красивой» таки состоится, сериал войдет в число других популярных телешоу из прошлого, которые получили новую жизнь. Так, уже состоялась премьера «Папиных дочек. Новые», а сейчас идут съемки «Букиных», которые являются продолжением сериала «Счастливы вместе».