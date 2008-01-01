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Киноафиша Фильмы Таинственный остров

Таинственный остров

Tainstvennyy ostrov 18+
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О фильме

Герой фильма Максим – успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Его жена занимается журналистикой и периодически уезжает в служебные командировки. На этот раз она отправилась в богом забытую деревушку, на территории которой в советское время располагался НИИ. Известно, что ученые пытались разработать «витамин счастья» и создать человека будущего, однако после закрытия НИИ все эксперименты были заморожены. Тем не менее в этих краях до сих пор бесследно исчезают люди. Жена Максима также пропадает при загадочных обстоятельствах, а спустя время мужчина получает от нее сообщение с просьбой не искать ее, ведь она нашла свое счастье. Бизнесмен отправляется в деревню, чтобы разобраться в случившемся.

  • Режиссером «Таинственного острова» стал Владимир Тихий. Среди других его работ – фильмы и сериалы «Мойщики автомобилей» (2001), «Пуговица» (2008), «Зеленая кофта» (2013). 
  • Исполнители главных ролей Евгений Стычкин и Нелли Уварова в 2006 году снимались в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» – экранизации одноименного романа Александра Солженицына. 
  • Сценарист Ирэн Роздобудько также написала сценарии к популярным фильмам и сериалам «Осенние цветы» (2009), «Ловушка» (2009), «Поводырь» (2013).

Звезды отечественных комедий Евгений Стычкин и Нелли Уварова в захватывающем украинском триллере про место, где с пугающим постоянством исчезают люди. Согласитесь, звучит интригующе, да и на хорошо знакомых артистов в непривычных амплуа посмотреть интересно. К тому же фильм получил весьма неплохие зрительские отзывы и даже несколько лестных сравнений с легендарным «Твин Пиксом». «Таинственный остров» – это история исчезновения журналистки, которая отправилась на остров, чтобы сделать репортаж, и, как нетрудно догадаться, практически бесследно пропала. Максим, успешный предприниматель, и подумать не мог, чем для него обернется очередная командировка жены. Супруга бизнесмена отправилась в безымянный, богом забытый городок, находящийся на острове. Во времена СССР здесь находился строго засекреченный научно-исследовательский институт, где ученые пытались вывести формулу так называемого витамина счастья и даже задумывались о создании сверхчеловека. После развала Союза институт, естественно, был закрыт, а жизнь в городе как будто остановилась. Спустя две недели после отъезда жены Максим получил странное письмо со словами: «Не ищи меня, я нашла свое счастье». Разумеется, после этого он тут же отправился на поиски.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
1 января 2008 Россия
11 ноября 2008 США
Производство Film.ua, Pronto Film
Другие названия
Tainstvennyy ostrov, Таємничий острів, Таинственный остров
Режиссер
Владимир Тихий
В ролях
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Анна Кузина
Анна Кузина
Богдан Бенюк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
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6.6 IMDb
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