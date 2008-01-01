Герой фильма Максим – успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Его жена занимается журналистикой и периодически уезжает в служебные командировки. На этот раз она отправилась в богом забытую деревушку, на территории которой в советское время располагался НИИ. Известно, что ученые пытались разработать «витамин счастья» и создать человека будущего, однако после закрытия НИИ все эксперименты были заморожены. Тем не менее в этих краях до сих пор бесследно исчезают люди. Жена Максима также пропадает при загадочных обстоятельствах, а спустя время мужчина получает от нее сообщение с просьбой не искать ее, ведь она нашла свое счастье. Бизнесмен отправляется в деревню, чтобы разобраться в случившемся.
Звезды отечественных комедий Евгений Стычкин и Нелли Уварова в захватывающем украинском триллере про место, где с пугающим постоянством исчезают люди. Согласитесь, звучит интригующе, да и на хорошо знакомых артистов в непривычных амплуа посмотреть интересно. К тому же фильм получил весьма неплохие зрительские отзывы и даже несколько лестных сравнений с легендарным «Твин Пиксом». «Таинственный остров» – это история исчезновения журналистки, которая отправилась на остров, чтобы сделать репортаж, и, как нетрудно догадаться, практически бесследно пропала. Максим, успешный предприниматель, и подумать не мог, чем для него обернется очередная командировка жены. Супруга бизнесмена отправилась в безымянный, богом забытый городок, находящийся на острове. Во времена СССР здесь находился строго засекреченный научно-исследовательский институт, где ученые пытались вывести формулу так называемого витамина счастья и даже задумывались о создании сверхчеловека. После развала Союза институт, естественно, был закрыт, а жизнь в городе как будто остановилась. Спустя две недели после отъезда жены Максим получил странное письмо со словами: «Не ищи меня, я нашла свое счастье». Разумеется, после этого он тут же отправился на поиски.
|1 января 2008
|Россия
|11 ноября 2008
|США