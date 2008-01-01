Звезды отечественных комедий Евгений Стычкин и Нелли Уварова в захватывающем украинском триллере про место, где с пугающим постоянством исчезают люди. Согласитесь, звучит интригующе, да и на хорошо знакомых артистов в непривычных амплуа посмотреть интересно. К тому же фильм получил весьма неплохие зрительские отзывы и даже несколько лестных сравнений с легендарным «Твин Пиксом». «Таинственный остров» – это история исчезновения журналистки, которая отправилась на остров, чтобы сделать репортаж, и, как нетрудно догадаться, практически бесследно пропала. Максим, успешный предприниматель, и подумать не мог, чем для него обернется очередная командировка жены. Супруга бизнесмена отправилась в безымянный, богом забытый городок, находящийся на острове. Во времена СССР здесь находился строго засекреченный научно-исследовательский институт, где ученые пытались вывести формулу так называемого витамина счастья и даже задумывались о создании сверхчеловека. После развала Союза институт, естественно, был закрыт, а жизнь в городе как будто остановилась. Спустя две недели после отъезда жены Максим получил странное письмо со словами: «Не ищи меня, я нашла свое счастье». Разумеется, после этого он тут же отправился на поиски.