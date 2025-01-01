Спектакль «Дни Савелия». Кот-философ на сцене РАМТа

Дебютный роман «Дни Савелия» сделал Григория Служителя по-настоящему знаменитым. Этот актёр Студии театрального искусства Сергея Женовача и лидер музыкальной группы O`Casey обрел всенародную славу благодаря «Савелию», который также принёс ему крупные национальные литературные награды.

Сюжет

Теперь главный герой романа — кот-философ Савелий — выходит на сцену. Режиссер Марина Брусникина переносит действие книги в Театральный двор РАМТа. Готовьтесь: бродяга Савелий, родившийся в коробке из-под бананов в районе Таганки и исколесивший всю Москву в поисках смысла жизни, не даст вам заскучать!

Путешествие по жизни

Вы отправитесь в увлекательное путешествие вместе с героями этого необыкновенного спектакля-странствия. Откройте для себя прекрасную и мимолетную жизнь, которая окружает нас на каждом шагу. Спектакль обещает быть полон философских размышлений и ярких впечатлений, которые запомнятся надолго.

Не пропустите!

Приглашаем всех театральных зрителей насладиться этой невероятной историей о поисках смысла и дружбе. Не упустите возможность увидеть, как литература оживает на сцене!