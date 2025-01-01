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Дни Савелия
Билеты от 5000₽
Киноафиша Дни Савелия

Спектакль Дни Савелия

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Дни Савелия». Кот-философ на сцене РАМТа

Дебютный роман «Дни Савелия» сделал Григория Служителя по-настоящему знаменитым. Этот актёр Студии театрального искусства Сергея Женовача и лидер музыкальной группы O`Casey обрел всенародную славу благодаря «Савелию», который также принёс ему крупные национальные литературные награды.

Сюжет

Теперь главный герой романа — кот-философ Савелий — выходит на сцену. Режиссер Марина Брусникина переносит действие книги в Театральный двор РАМТа. Готовьтесь: бродяга Савелий, родившийся в коробке из-под бананов в районе Таганки и исколесивший всю Москву в поисках смысла жизни, не даст вам заскучать!

Путешествие по жизни

Вы отправитесь в увлекательное путешествие вместе с героями этого необыкновенного спектакля-странствия. Откройте для себя прекрасную и мимолетную жизнь, которая окружает нас на каждом шагу. Спектакль обещает быть полон философских размышлений и ярких впечатлений, которые запомнятся надолго.

Не пропустите!

Приглашаем всех театральных зрителей насладиться этой невероятной историей о поисках смысла и дружбе. Не упустите возможность увидеть, как литература оживает на сцене!

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Денис Баландин
Алексей Блохин
Мария Рыщенкова
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Нелли Уварова
Нелли Уварова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 5000 ₽ 19:30 от 5000 ₽
31 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 5000 ₽ 19:30 от 5000 ₽

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