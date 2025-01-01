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Загадочное ночное убийство собаки
Билеты от 3500₽
Киноафиша Загадочное ночное убийство собаки

Спектакль Загадочное ночное убийство собаки

Спектакль про аутиста в большом городе
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

История необычного подростка на Другой сцене Современника

«Ему 15. Он мечтает полететь на Луну и не понимает, почему люди лгут». Так начинается история Кристофера Буна, необычного подростка, который пытается найти своё место в сложном мире. Он открытый и искренний, и именно его взгляд на жизнь делает спектакль поистине уникальным.

О чем спектакль?

Главный герой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» — Кристофер — оказывается в центре загадки, которая заставляет зрителей взглянуть на привычные вещи под новым углом. В основе постановки лежит текст Саймона Стивенса, адаптированный из одноименного романа Марка Хэддона, ставшего настоящим событием в мировой литературе.

Что ожидать?

Спектакль предлагает зрителям возможность ненадолго отказаться от привычной картины мира и погрузиться в удивительное пространство, полное неожиданных открытий. Кристофер, с его уникальным восприятием реальности, вынуждает нас переосмыслить многие вещи, которые мы принимаем за должное.

Важные моменты

Следует отметить, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Мы напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает не только развлечь, но и заставить задуматься о важных вещах!

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Анна Банщикова
Анна Банщикова
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Мария Селянская
Мария Селянская
Иван Забелин
Иван Забелин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

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