«Адаптация» — сериал о приключениях на русской земле американского шпиона Айви, которому необходимо заполучить секретные данные регионального филиала «Газпрома». Теперь Эштон — Олег Меньшов, инженер из Краснодара, желающий устроиться на работу в крупнейшую компанию по добыче газа. В поезде он знакомится с кубанским парнем Валерой и прекрасной девушкой Мариной, однако российский менталитет оказывается для суперагента настолько чуждым и загадочным, что ответственная миссия рискует закончиться провалом.