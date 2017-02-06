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Постер к сериалу Адаптация
Постер к сериалу Адаптация
Постер к сериалу Адаптация
Постер к сериалу Адаптация
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Адаптация
Адаптация (2017 - 2019) Адаптация 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 15 часов 25 минут
О чем сериал

«Адаптация» — сериал о приключениях на русской земле американского шпиона Айви, которому необходимо заполучить секретные данные регионального филиала «Газпрома». Теперь Эштон — Олег Меньшов, инженер из Краснодара, желающий устроиться на работу в крупнейшую компанию по добыче газа. В поезде он знакомится с кубанским парнем Валерой и прекрасной девушкой Мариной, однако российский менталитет оказывается для суперагента настолько чуждым и загадочным, что ответственная миссия рискует закончиться провалом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Евгения Брик
Евгения Брик
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин Олег Иванович Меньшов, секретный агент ЦРУ Эштон Айви "Розильда"
Александр Ильин
Александр Ильин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Адаптация - Сезон 1 Сезон 1
2017, 17 эпизодов
 
Адаптация - Сезон 2 Сезон 2
2019, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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