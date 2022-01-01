Притчи-3: Три слова о прощении, 2012

Продолжение серии «Притчи». Тема новой трилогии — великая, благодатная сила покаяния и прощения. Сила, способная преобразить душу, возродить человека, вдохновить его на жизнь в Боге. Действие картины разворачивается в XIX веке. Место и время аллегоричны, ведь искушения во все века одни и те же, меняются лишь декорации.



В основе первой новеллы случай, описанный в книгах митрополита Вениамина и Сергия Нилуса. Вор, собираясь украсть, просит помощи у Святителя Николая Чудотворца. Казалось бы, какая нелепая просьба! Но Господь милостив, и Его святой угодник является лично вразумить грешника.



Вторая часть трилогии предлагает христианское осмысление проблемы взаимоотношения поколений — стариков и внуков, отцов и детей. Родители маленького мальчика перепутали добро и зло, но чистое дитя, словно зеркало, отражает поведение взрослых. И… пробуждает их совесть.



Третья история — экранизация известной восточной притчи. Главный герой много раз ошибался, ломая свою жизнь. Но скорби и тяготы умудрили его сердце. Теперь он стремится научить своего вспыльчивого сына не ранить людей, стараться избегать ошибок, которые потом так тяжело исправить.