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Притчи-3: Три слова о прощении
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Притчи-3: Три слова о прощении, 2012

2012 / Беларусь
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О фильме

Продолжение серии «Притчи». Тема новой трилогии — великая, благодатная сила покаяния и прощения. Сила, способная преобразить душу, возродить человека, вдохновить его на жизнь в Боге. Действие картины разворачивается в XIX веке. Место и время аллегоричны, ведь искушения во все века одни и те же, меняются лишь декорации.

В основе первой новеллы случай, описанный в книгах митрополита Вениамина и Сергия Нилуса. Вор, собираясь украсть, просит помощи у Святителя Николая Чудотворца. Казалось бы, какая нелепая просьба! Но Господь милостив, и Его святой угодник является лично вразумить грешника.

Вторая часть трилогии предлагает христианское осмысление проблемы взаимоотношения поколений — стариков и внуков, отцов и детей. Родители маленького мальчика перепутали добро и зло, но чистое дитя, словно зеркало, отражает поведение взрослых. И… пробуждает их совесть.

Третья история — экранизация известной восточной притчи. Главный герой много раз ошибался, ломая свою жизнь. Но скорби и тяготы умудрили его сердце. Теперь он стремится научить своего вспыльчивого сына не ранить людей, стараться избегать ошибок, которые потом так тяжело исправить.

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Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2012
Возраст 6+
Режиссер
Иоанна Орлова
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Григорий Соловьев
Игорь Карпиевич
Юлия Смирнова
Александр Абрамович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Притчи-3: Три слова о прощении 1 постер
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