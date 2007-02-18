«Князь Владимир»: Рецензия Киноафиши

«Князь Владимир» – продукт, сполна унаследовавший характерную черту почти всей высококачественной мировой мультипликации: великолепная графика послужила иллюстрацией посредственному сценарию.

С одной стороны, в визуальном смысле «Князь Владимир» – дитя классической рисованной анимации, достигшей в Советском Союзе больших высот. Все фоны и персонажи нарисованы вручную, и лишь некоторые перспективы и небесные явления были созданы при помощи 3D. Интересно, что на фоне тщательнейшей и исторически адекватной прорисовки мельчайших деталей (чего стоит одно убранство константинопольского дворца!) Юрий Кулаков и его соработники в некоторых «природных» сценах, особенно связанных с водными поверхностями, практикуют импрессионистские ходы, нарочито смазывая изображение ради цветового сгущения и придания полотну особой внутренней динамики. Впрочем, есть и одно радикальное отличие «Князя Владимира» от послужившей ему материнской почвой советской и даже постсоветской (если о таковой вообще можно было говорить вплоть до самых последних лет) анимации: Кулаков активно использует в мультипликационной картине приемы, характерные в основном для игрового кино, – наезды камерой, замедленную съемку, рапид. В этом смысле «Князь Владимир» насыщен классическими элементами триллера и, в меньшей степени, экшн-жанра.

Князь Владимир

С другой стороны, сюжет фильма – эклектика, уснащенная штампами и стереотипами. Конечно, единение (особенно если рассматривать его с православных (и даже вообще христианских) позиций, прокламируемых в картине) – дело хорошее и нужное, но вспомним, что временем культурно-политического расцвета Древней Руси была эпоха так называемой «феодальной раздробленности», к (используя известное выражение Константина Леонтьева) «цветущей сложности» которой не слишком-то применим термин «раздробленность», и еще меньше – возросший на дрожжах вассально-ленной готической иерархии католического Запада термин «феодальная». Вспомним также, что собирание русских земель, завершившееся под московским крылом, вылилось в процесс тотальной и во многом тоталитарной унификации древнерусских земель и регионов. Конечно, нелепо было бы предъявлять подобное в качестве глобальной претензии к «детскому мультику», но здесь важнее увидеть то, что двигало режиссером и сценаристами, определить, как работало их сознание. Тогда несложно будет понять, почему «Князь Владимир» так драматургически прост и одномерен (между тем излишнее «разжевывание» и упрощение – основная ошибка искусства «для детей»).

Князь Владимир

А девственная простота сюжета заключается в бесхитростной, напрочь лишенной иронии черно-белой колеровке исторической раскладки, что обусловливает и почти полное отсутствие (за исключением отчасти – и то лишь отчасти – жреца Перуна, жреца Рода и двух иванушек-богатырей) ярких, рельефных, запоминающихся характеров. Есть славные, могучие, прекрасные русичи. Есть славная, могучая и прекрасная Византия, одаривающая Русь истинной – православной – формой новозаветного провозвестия (Новый Завет, кстати, не единожды цитируется в картине): свет, как известно, приходит с востока – ex Oriente lux. И есть злобные, ужасные, коварные печенеги, которым под стать нанятые, но не любимые Владимиром злобные, ужасные, коварные викинги. Все просто как дважды два. На этом фоне разыгрывается и религиозное противостояние: Христову благовествованию ратоборствует, злодействуя и интригуя, жрец Перуна Кривжа, медведь-оборотень (!!), ставший выше закона и тем в конце концов себя и погубивший. Впрочем, на том основании, что Господь един, а матушка-природа диво как хороша (попробуй-ка доказать детям обратное – хотя бы шутки ради!), христианский Бог почти прямо отождествляется создателями «Князя Владимира» со славянским Родом, чей жрец – образчик истинной гармонии с мирозданием, мудрости и добротолюбия и чье Древо жизни (источник плодов Эдемского сада и Иггдрасиль в одной кроне) способно охранить от любой нечисти и напасти. Поэтому христианство, очищенное от запредельной детскому (равно, кстати, как и взрослому) сознанию сверхприродной благодати, аккуратно инкорпорируется авторами в красоту природного закона: птички поют, травка зеленеет, солнышко блестит – следовательно, Бог существует, а Христос умер за человеческие грехи. Все это на протяжении фильма и предстоит понять Алекше – маленькому мальчику, перекочевавшему (с известным апгрейдом) в сценарий из отголосков хрестоматийной средневековой истории об Алексее, человеке Божием: Евангелие утешит его в невзгодах, а сама книга послужит оберегом от Перуновых козней. Перун же, отбирающий идоложертвенные дары у прочих славянских богов, будет рассечен небесной молнией надвое – и земли объединятся вокруг Владимирова княжества, а боги вернутся в единый Первоисточник. Тут и сказке конец, а кто слушал… Хотя нет, еще не конец: в 2008 году в прокат выйдет вторая часть.