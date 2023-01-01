Неуловимая четверка, 2007

Фильм рассказывает об авантюрных похождениях четырех аферистов. Альфон Павел втирается в доверие к богатым дамам и разводит их на деньги. Наталья пудрит мозги женам олигархов. Марина крадет кошельки и барсетки у честных граждан, а экс-спецназовец Вася не гнушается физической расправой. Однажды жизнь сводит эту неуловимую четверку вместе. Объединив свои усилия и криминальные таланты, герои решают сорвать самый большой куш в своей жизни. На украденные деньги мошенники хотят не только красиво пожить, но и устроить две роскошные свадьбы – Паша женится на Наташе, а Вася на Марине. Но по следам преступников уже идут полицейские…