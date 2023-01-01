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Неуловимая четверка Неуловимая четверка
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Неуловимая четверка

Неуловимая четверка, 2007

2007 / Россия
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Фильм рассказывает об авантюрных похождениях четырех аферистов. Альфон Павел втирается в доверие к богатым дамам и разводит их на деньги. Наталья пудрит мозги женам олигархов. Марина крадет кошельки и барсетки у честных граждан, а экс-спецназовец Вася не гнушается физической расправой. Однажды жизнь сводит эту неуловимую четверку вместе. Объединив свои усилия и криминальные таланты, герои решают сорвать самый большой куш в своей жизни. На украденные деньги мошенники хотят не только красиво пожить, но и устроить две роскошные свадьбы – Паша женится на Наташе, а Вася на Марине. Но по следам преступников уже идут полицейские…

  • Фильм также выходил под названиями «Мошенники» и «Кидалы в бегах». 
  • Режиссер «Неуловимой четверки» Виталий Москаленко больше известен как сценарист. В его творческом багаже – сценарии к фильмам «Ширли-мырли» (1995), «Аз и Ферт» (2001), «Счастливый билет» (2012). 
  • Олеся Судзиловская и Алексей Гуськов ранее снимались вместе в драме Георгия Шенгелия «Мусорщик» (2001). 
  • В 1999 году Лев Дуров и Олеся Судзиловская играли в сериале Веры Сторожевой «Живой Пушкин», а в 2007-м – мелодраме Евгения Бедарева «В ожидании чуда».

Трое московских мошенников, до этого незнакомых, случайно оказываются втянутыми в одно и то же дело. Они решают отныне работать вместе. Впереди у них несколько головокружительных афер, сколь опасных, столь и увлекательных.

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Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2007
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Москаленко
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Лев Дуров
Лев Дуров
Игорь Верник
Игорь Верник
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неуловимая четверка 1 постер
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Неуловимая четверка

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