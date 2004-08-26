«Весьегонская волчица»: Рецензия Киноафиши

Был когда-то на свете очень талантливый сценарист. Звали его Эдуард Володарский. Конечно, поскольку писал он много, вещи у него попадались самые разные, зачастую довольно среднего качества, однако в 69-м он сделал со Станиславом Говорухиным «Белый взрыв», в 71-м с Алексеем Германом – «Проверку на дорогах», в 83-м с Аидой Манасаровой – «Оглянись!..», в 84-м с тем же Германом – «Мой друг Иван Лапшин», в 87-м – с Александром Панкратовым «Прощай, шпана замоскворецкая» и с Александром Муратовым «Моонзунд», а в 95-м с Владимиром Басовым-младшим – «Одинокого игрока». Эти тонкие, умные и глубокие картины с нестандартным сюжетом и отточенными диалогами будут помнить еще долгие годы, может быть – всегда. А то, что делает Володарский сейчас, я надеюсь, все забудут уже через пару-тройку лет – хотя бы ради памяти о прошлом. За сверхтупым «Марш-броском», чей сценарий мог бы быть написан в лучшем случае 18-летним пацаном, регулярно выпивающим с десантниками в День ВДВ, и «Дневником камикадзе» – неуклюжей попыткой инкрустировать «достоевщинкой» детектив про завравшегося, истаскавшегося, спившегося и, судя по всему, бездарного писаку – последовала «Весьегонская волчица», вольная экранизация одноименной повести Бориса Воробьева. «Весьегонская волчица» – это, конечно, нечто. Даже и не знаю, как бы поточнее охарактеризовать данное кино. Ну, вот если вы помните рязановский «Служебный роман» (а большинство из вас все-таки наверняка помнят), так это оно и есть, только вместо страхолюдной, но доброй в душе начальницы – волчица, а вместо робкого и скромного ее подчиненного – охотник Егор в исполнении Олега Фомина. То есть охотник-то, конечно, не робкий и не скромный, но сюжетная схема перенесена Володарским и режиссером Соловцовым аккуратно. Еще первая часть фильма заимствует пафос из знаменитой картины Майкла Андерсона «Орка», шедшего в советском прокате под названием «Смерть среди айсбергов»: там, если помните, кит мстил китобою за убийство своей семьи; здесь волчица приходит в деревню и, не трогая овец и кур, мстит охотнику, который отнял у нее волчат. Иногда, правда, – кажется, совершенно вопреки воле самих авторов – фильм перерастает в вариацию «Особенностей национальной охоты», особенно когда хитрая волчица выводит охотников на медвежью берлогу, после чего за отрицательным героем Петькой (Владимир Гостюхин) начинает гоняться здоровенный медведь, периодически царапая когтями Петькины филейные части, а его (Петьки то есть) приятели стреляют по медведю и едва не попадают друг в друга. Фильм начинается с того, что волки загоняют Егора на дерево и караулят, когда же аппетитный стейк свалится к ним с ветки на ужин. А стейк хищно скалится на волчицу и бормочет: «Вот паскуда, всю стаю привела». Вся стая, однако, состоит из трех человек, то есть, простите, волков, притом переполненных флегмой и вселенским человеколюбием. Один волк смотрит на Олега Фомина большими услужливыми глазами, в которых явно читается возглас: «Дяденька, а дяденька, брось мне палку какую-нибудь, я тебе ее назад принесу». Второй волк глядит в камеру и только что не говорит: «Слушай, оператор, притарань-ка мне вон ту косточку из супа, уж больно я сахарные косточки уважаю». Третий вообще отрешенно смотрит в сторону леса очами, полными неги и меланхолии. В то, что эти трое могут кого-нибудь съесть, не поверит даже пятилетний ребенок. Волчица, фигурирующая в качестве главной героини, – просто «божий одуванчик» какой-то. Когда в середине фильма съемочной группе удается заставить ее зарычать, создается впечатление, что перед тем ей минут пятнадцать засовывали под хвост раскаленную кочергу. Хоть бы глаза желтые, что ли, этому зверю на компьютере пририсовали… В конце концов Егору удается застрелить волчицу в лоб, но она выживает и далее живет у Егора на цепи в собачьей будке. Постепенно между ними возникает нежная дружба: волчица ревнует Егора к его собственной жене и не подпускает бедную супругу ни к себе, ни к нему. Еще злобный сосед Петька травит волчицу крысиным ядом, но она опять почему-то выживает. Егор отпускает волчицу на волю, однако та через полчаса возвращается к любимому. Потом, правда, волчица изменяет Егору с каким-то волком, появляются пятеро волчат, и Егор выпускает всю компанию в лес. После чего дурной круг сюжета начинается с начала: волки кушают овец, овцы жалуются охотникам, охотники идут убивать волков. Так сказать, вторая серия. Помнится, в 2001 году режиссер Арво Ихо и сценарист Рустам Ибрагимбеков создали странную зоофильскую сагу «Сердце медведицы» про любовь здоровенного и жутко тормозного эстонского парня к еще более здоровенному и тормозному медведю в сибирской тайге. Если бы из той истории вырезать полтора часа, а оставшиеся кадры перемонтировать, вышла бы энергичная и стильная корометражка. К «Весьегонской волчице» все это относится в полной мере. Vlad Dracula