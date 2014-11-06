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Не бойся, я с тобой! 1919 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Не бойся, я с тобой! 1919. Трейлер

Не бойся, я с тобой! 1919. Трейлер

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Дата публикации: 6 ноября 2014
Не бойся, я с тобой! 1919 – Действие фильма разворачивается во время короткого, но яркого периода первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. Жизнь разметала друзей: Теймур стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустам служит в Красной армии, а всеми любимый Сан Саныч осуществил наконец свою мечту и, поселившись в маленьком доме на берегу теплого Каспийского моря, открыл школу восточных единоборств. Друзей разделяют километры, границы и идеологии. Но неожиданно у Теймура похищают дочь Ширин. И вновь, как и тридцать лет назад, три «рыцаря без страха и упрека» воссоединяются, помогая освободить девушку и дать возможность двум влюбленным людям, Фархаду и Ширин, детям непримиримых врагов, обрести свое счастье.
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4.6 Не бойся, я с тобой! 1919
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