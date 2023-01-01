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Жизнь Мадлен
Une belle course
Жизнь Мадлен, 2022
2022 / Франция / Бельгия
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Кристиан Карион
В ролях
Лин Рено
Дэни Бун
Алис Исааз
Жереми Лаэрт
Христоф Россигнон
Все актеры и съемочная группа
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голосов
6.9
IMDb
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1 постер
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