«Агент Лев»: Рецензия Киноафиши

Француз в дорогом костюме поднимается на сотый этаж дубайского небоскреба, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения. Сентиментально перечислив, сколько еще можно было бы в будущем сделать вместе, Лео (Дэни Бун) намекает собеседнице, что «их заметили». Вскоре вдвоем они участвуют в коллективной потасовке, расправляясь с головорезами с помощью кухонных ножей, стульев и прочих подручных средств. Уложив два десятка наемников, под дружные автоматные очереди пришедших на подмогу стрелков пара выпрыгивает в окно и летит вниз. Свой рассказ Лео продолжает уже в психиатрической больнице. Якобы, очнулся он в лесу полностью обнаженным, а что было между миссией в Дубае и этим происшествием — забыл. Его новый лечащий врач Роман Мартин (Филипп Катрин) слушает пациента с ухмылкой, пропуская мимо ушей рассказы про статус тайного агента, некое «Созвездие» как название тайной организации и прочие байки. Но этот разговор не выходит у него из головы, и стоит появиться новости о переводе Лео в военный госпиталь, он начинает подозревать неладное. Вскоре девушку Романа похищают, и психиатр не находит решения лучше, чем освободить своего пациента и разобраться в заговоре. Если все это не невероятное стечение обстоятельств, а Мартин не ошибся, доверившись психопату.

Агент Лев

Один из наиболее кассовых, любимых зрителем и просто талантливых комедиографов Франции Дэни Бун, даже будучи приглашенной звездой, выбирает материал по определенному принципу. При всей легковесности фабулы проекты с Буном неминуемо исследуют взаимоотношения между людьми. Невозможность отказаться от своих корней, своего прошлого, остаться обособленным от общества. И принципиальным здесь оказывается образ глубоко несчастного человека, сперва незаметный за всеми комическими ужимками. Драматизм заземляет обманчиво карикатурных героев, приближая их к зрителю. Персонажи Буна находят друг друга, пытаясь справиться с одиночеством, и домом для них может стать как Москва, так и малоприятный на вид маленький городок на периферии, где все говорят с диким акцентом. Так было и со сложными взаимоотношениями отца и дочери в «Жмоте», и с идеей о том, что в прямом смысле «с милым рай и в шалаше» в «Замуж за два дня». Режиссерские проекты Буна зиждятся на узнаваемости характеров, бытовых зарисовок и драм, которыми полна человеческая жизнь. За карикатурной условностью кроются большие проблемы маленького человека, взаимоотношения столицы и провинции в «Бобро поржаловать» или конфликт между бельгийцами и французами в «Таможня дает добро». Принятый со скепсисом на родине «Агент Лев» не исключение, но если в вышеназванных фильмах между этими разными тональностями соблюдается баланс, то в фильме Кольбо-Жюстен есть ощутимый дисбаланс между комедией и драмой.

Агент Лев

Практически весь фильм строится на неравнозначном принципе бадди-муви, где один лидер-герой остается невозмутим, даже неважно проявляя себя, а второй вынужден догонять и время от времени получать снисходительную похвалу со стороны напарника. Бун и Катрин с достоинством играют идиотию через сцену, получая физические увечья и попадая в передряги. «Агент Лев» придуман однообразно, что не свойственно для фильмов с Буном. Он, напоминая нехитрый квест, основная цель которого — высмеять штампы шпионского кино, но построенный на физических увечьях, где-то по истечении часа начинает утомлять. Хорошие шутки (например, про две зарплаты Мартина, которые Лев спускает за пять минут в модном бутике, объясняя, что шпионы плохо не одеваются) повторяются в лучшем случае дважды, положение немного выправляет только вышеозначенная драматическая линия, которая позволяет «Агенту» хоть на пару минут стать чем-то большим, чем простая летняя комедия на вечер.

Антон Фомочкин