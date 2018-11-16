«Не чужие»: Рецензия Киноафиши

Не/нужные

Мила (Лилия Волкова) вернулась домой – у девушки возникли проблемы с покорением Москвы. Но и в российской глубинке ей не удается спрятаться от выматывающих душу переживаний. Галина (Анна Капалева), ее старшая сестра, беременна и собирается замуж за Рустама (Санжар Мади), молодого человека из Средней Азии, прописки у него нет, денег тоже. Мать (Татьяна Владимирова) девушек поддерживает дочерей как умеет – устроит сцену, потом еще одну, подберет слова побольнее, чтобы и Милка, и Галька сполна прочувствовали испепеляющее пламя материнской заботы… Те в долгу не остаются. Без того накаленная атмосфера становится едва выносимой, когда Мила обращает внимание на возлюбленного сестры.

Кадр из фильма «Не чужие»

«Не чужие» - последняя режиссерская работа Веры Глаголевой. В основу сценария ленты легла пьеса «Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузминой – текст жесткий, в чем-то даже бескомпромиссный и крайне болезненный. Драматург создала портреты персонажей, сконцентрированных на себе, живущих сиюминутными порывами, позволяющих себе разделять людей на нужных и не нужных. Они не то чтобы бревна в своем глазу не замечают – лесопилка останется для них легкой пылинкой, что так легко смахнуть с ресниц и с упоением продолжить учить других жить. Ольга Погодина-Кузмина работала и над сценарием «Не чужих». В фильме Веры Глаголевой остаются основные черты быта героев пьесы, а их реплики обретают еще большую плотность в психологически достоверном и убедительном воплощении на экране. Вместе с тем в ленте появляется и призрак надежды на то, что не все еще для этих людей потеряно и что семья для них не превратилась окончательно в пустой звук.

Кадр из фильма «Не чужие»

Так, вскользь брошенный в пьесе комментарий о родных Рустама в киноленте становится отдельно взятой линией, за счет чего Вере Глаголевой удается показать тотальное одиночество, загнанность и психологическую травму человека, оставшегося без самых близких и неспособного проявить любовь по отношению к новым людям в своей жизни. Изменяется и психология отношений между молодым человеком и сестрами, заинтересовавшимися в нем. Его увлеченность Милой уже не кажется откровенным самолюбованием и игрой с девушкой, что переживает не самые простые времена. И Мила, и ее сестра предстают женщинами, отчаянно ищущими любви, но не понимающими, какова она – видимо, не было примера.

Кадр из фильма «Не чужие»

По большому счету, «Не чужие» вписываются в ряд таких российских драм, как «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой и «Язычники» Валерии Сурковой. Кстати, Татьяна Владимирова тоже сыграла в «Язычниках» одну из главных ролей – мать Олежки, решившую, что вера в Бога исчерпывается лишь внешними проявлениями нарочитой праведности. От ее инфернальной бабушки с обезумевшим взглядом глаз не отвести ни на минуту – блестящая актерская работа. В «Не чужих» актриса вновь играет мать взрослых детей и бабушку, забывающую о том, что у внуков тоже есть чувства, и при этом создает совсем другой образ. В ее глазах уже нет едва ли не демонического блеска, и она потрясающе отыгрывает обыденность какой-то удушающей зацикленности ее героини на надуманных и все же расхожих фразах, что так привычно летят из уст мамы Милы и Галины и безразличны ко всем.

Кадр из фильма «Не чужие»

Заметим также, что в вышеназванных фильмах показаны дисфункциональные семьи, в которых проблематизируется связь между родными людьми и которые могут рассматриваться как метафора происходящего в стране в целом, а не только изображение бед в отдельно взятой ячейке общества. Примечательно, что в каждом фильме так или иначе звучит тема ненужных родителям детей: в «Нелюбви» не любящие друг друга люди всласть отрываются на общем ребенке. В «Аритмии» женщина предпочитает втайне от мужа поставить спираль, чтобы не забеременеть от него. В «Близких» и «Язычниках» родители и дети тоже не могут найти общий язык, они учатся хоть как-то понимать друг друга и жить по-новому только в контексте экстремальных ситуаций.

Кадр из фильма «Не чужие»

«Не чужие» показывают детей как жертв разбирательств между взрослыми. Более того, большую часть экранного времени сыновья Галины от первого брака едва ли не тени, маленькие фигурки, чьи подвижные абрисы Вера Глаголева показывает издалека – предельно поэтичные и безусловно болезненные кадры, в которых видишь ненужных, предоставленных самим себе детей и интуитивно чувствуешь, что с ними уже происходит что-то ужасное. В «Не чужих» нет снов главных героев, которые описывает в пьесе Ольга Погодина-Кузмина, зато личная трагедия детей, что вроде бы и есть в семье, но места им там нет, заявляет о себе с еще большой силой и надрывом.

Елена Громова

В российском прокате с 15 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не чужие»