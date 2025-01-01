Меню
Персоны
Кен Джонг
Награды
Награды и номинации Кен Джонг
Ken Jeong
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кен Джонг
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
