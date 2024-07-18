Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мой шпион: Вечный город
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
Мой шпион: Вечный город

Мой шпион: Вечный город

My Spy: The Eternal City 18+
О фильме

Софи убеждает Джей Джея поехать с ней в Италию, где они оказываются вовлечены в террористический заговор, нацеленный на главу ЦРУ Дэвида Кима и его сына Коллина.
Мой шпион: Вечный город - trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 июля 2024
Премьера в мире 18 июля 2024
Производство Amazon MGM Studios, STX Films, Madison Wells
Другие названия
My Spy: The Eternal City, Aprendiz De Espiã: Na Cidade Eterna, Casusum: Ebedi Şehir, Der Spion von nebenan 2, Điệp Viên Siêu Lầy 2, Grandes espías: Misión Italia, Joc d'espies: La ciutat eterna, Juego de espías: La ciudad eterna, Kémecském: Az örök város, Mój przyjaciel szpieg - Wieczne miasto, Mon Espion 2: La Cité Éternelle, Mon espion 2: Mission Italie, Můj kámoš špión: Věčné město, My Spy - La città eterna, Мій шпигун: Вічне місто, Мой шпион: Вечный город, 間諜速成班2
Режиссер
Питер Сигал
В ролях
Дэйв Батиста
Хлоя Коулмэн
Кристен Шаал
Кен Джонг
Анна Фэрис
Рейтинг фильма

5.8
12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Мой шпион: Вечный город Trailer
