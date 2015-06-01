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Постер к сериалу Шепот
Постер к сериалу Шепот
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Шепот

Шепот (2015 - 2015)

The Whispers 12+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Шепот» – это фантастический хоррор-триллер о неведомой и неуправляемой силе, которая вселяется в тела маленьких детей. Клэр Бенниган – опытная женщина-агент ФБР, повидавшая на своем веку немало странностей. Однако очередное расследование ставит в тупик даже ее. Милая шестилетняя девочка неожиданно накидывается с оружием на свою мать, и той чудом удается остаться в живых. Теперь ребенок находится под наблюдением врачей. Но что-то подсказывает Клэр, что за этим стоит нечто страшнее психического расстройства.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Soo Hugh
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Catalina Denis Dr. Maria Benavidez
Лили Рэйб
Лили Рэйб Claire Bennigan
Кристен Коннолли
Кристен Коннолли Lena Lawrence
Дерек Уэбстер
Дерек Уэбстер Jessup Rollins
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья Sean Bennigan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шепот - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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