Сериал «Шепот» – это фантастический хоррор-триллер о неведомой и неуправляемой силе, которая вселяется в тела маленьких детей. Клэр Бенниган – опытная женщина-агент ФБР, повидавшая на своем веку немало странностей. Однако очередное расследование ставит в тупик даже ее. Милая шестилетняя девочка неожиданно накидывается с оружием на свою мать, и той чудом удается остаться в живых. Теперь ребенок находится под наблюдением врачей. Но что-то подсказывает Клэр, что за этим стоит нечто страшнее психического расстройства.