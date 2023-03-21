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Киноафиша Новости Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»

21 марта 2023 10:37
Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Премьера финальной части шоу о домохозяйке, стремящейся покорить мир стендапа, состоится в середине апреля.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер заключительного пятого сезона сериала «Удивительной миссис Мейзел».

Главные роли в финальных сериях шоу сыграли Рэйчел Броснахэн («Умереть за доллар»), Тони Шэлуб («Черный список»), Алекс Борштейн («Засланец из космоса»), Марин Хинкль («Джуманджи: Новый уровень») и Майкл Зеген («Безмозглые»). К своим ролям также вернулись Майло Вентимилья («Герои»), Люк Кирби («Бостонский душитель»), Келли Бишоп («Холстон») и другие.

Ролик начинается с того же кадра, на котором закончился четвертый сезон: Мидж Мейзл (Броснахэн) в разгар снежной бури стоит у рекламного билборда «Шоу Гордона Форда» и осознает, что достигла того момента, когда она готова покорить вершины мира стендапа. В последующих сценах трейлера слава героини приобретает все больший размах. Однако, несмотря на ее усилия, настоящий успех оказывается недосягаем для нее. Ради преодоления возникших трудностей она охотно соглашается на новую авантюру своего продюсера Сьюзи (Борштейн). Она также вновь пересекается со своим бывшим любовником (Вентимилья).

Шоураннерами сериала выступает семейный дуэт Эми Шерман-Палладино и Дэниэла Палладино, ранее работавший над популярным шоу «Девочки Гилмор».

Мидж преодолевает трудности на пути к славе в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Вместе с трейлером Prime Video также опубликовал постер пятого сезона.

Первые три эпизода пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел» выйдут на Prime Video 14 апреля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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