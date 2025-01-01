Меню
Майло Вентимилья
Награды
Награды и номинации Майло Вентимилья
Milo Ventimiglia
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майло Вентимилья
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
