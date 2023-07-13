Пляжный бродяга Николас Кейдж противостоит мафии в трейлере фильма «Пенсионный план»

В сети появился дебютный трейлер криминальной экшен-комедии с Николасом Кейджем «Пенсионный план» (The Retirement Plan) о пожилом пляжном бродяге, объявившем войну мафии. Вместе со звездой «Сокровища нации» в фильме сыграли Рон Перлман («Хеллбой: Герой из пекла»), Джеки Эрл Хейли («Хранители»), Эшли Грин («Сумерки»), Талия Кэмпбелл («Рождество с Лиддлами») и Эрни Хадсон («Охотники за привидениями»).

В центре повествования — девушка Эшли (Грин), связавшаяся с преступной организацией. Она впутывается в неприятности, поэтому бандиты угрожают расправиться с ней и ее юной дочкой Сарой (Кэмпбелл). Единственной надеждой на спасение становится отец женщины по имени Мэтт (Кейдж) — отставной киллер, наслаждающийся пенсией на Каймановых островах. Объединившись, они попытаются дать отпор влиятельному криминальному боссу Донни (Хейли) и его брутальному помощнику Бобо (Перлман).

Автором сценария и режиссером выступил Тим Браун («Везунчик», «Дьявол во тьме»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Джоэль Мур, Грейс Байерс, Линн Уитфилд, Рик Фокс и Джордан Джонсон-Хиндс. Глава студии Falling Forward Films Скотт Кеннеди считает, что ленте суждено войти в список классических боевиков Николаса Кейджа. Так это или нет, можно будет узнать уже в следующем месяце — «Пенсионный план» стартует в кинопрокате 25 августа.