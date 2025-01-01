Меню
Награды

Награды и номинации Джеки Эрла Хэйли

Jackie Earle Haley
Награды и номинации Джеки Эрла Хэйли
Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
