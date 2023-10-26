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Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Постер сериала Цикады
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Цикады

Цикады (2023 - …)

Cikady 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Антон и Алина, Марк и София, Алекс и Катерина еще вчера учились в школе, сидели за соседними партами, переживали из-за оценок. Однако теперь начинается их взрослая жизнь, где каждый из героев отныне сам несет ответственность за себя и свои поступки. Молодые люди фантазируют о будущем, мечтают и влюбляются пока в их жизни не происходит катастрофа. На вечеринке жизнь ребят переворачивает трагедия. Отныне им, их родителям и сотрудникам правоохранительных органов предстоит восстановить картину произошедшего.

Цикады - трейлер
Цикады  трейлер
В ролях
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Артем Быстров
Артем Быстров
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Оцените 0 голосов
6 IMDb
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Сезоны
Цикады - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады»
Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады»
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады»
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады»
Кадры из сериал
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