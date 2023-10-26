Антон и Алина, Марк и София, Алекс и Катерина еще вчера учились в школе, сидели за соседними партами, переживали из-за оценок. Однако теперь начинается их взрослая жизнь, где каждый из героев отныне сам несет ответственность за себя и свои поступки. Молодые люди фантазируют о будущем, мечтают и влюбляются пока в их жизни не происходит катастрофа. На вечеринке жизнь ребят переворачивает трагедия. Отныне им, их родителям и сотрудникам правоохранительных органов предстоит восстановить картину произошедшего.